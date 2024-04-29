Рейтинг@Mail.ru
Сальдо рассказал о внедрении сторонников России в ряды ВСУ - РИА Новости, 29.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:39 29.04.2024 (обновлено: 18:46 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/voennye-1943065020.html
Сальдо рассказал о внедрении сторонников России в ряды ВСУ
Сальдо рассказал о внедрении сторонников России в ряды ВСУ - РИА Новости, 29.04.2024
Сальдо рассказал о внедрении сторонников России в ряды ВСУ
Сторонники России внедрились в ряды украинских войск для сбора информации о вражеских военных объектах, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T18:39
2024-04-29T18:46
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
днепр (город)
владимир сальдо
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942522464_0:121:3000:1809_1920x0_80_0_0_5ac7c0faa28297de55f0fd2201c5ca60.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости. Сторонники России внедрились в ряды украинских войск для сбора информации о вражеских военных объектах, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Ранее Сальдо сообщал, что на правом берегу Днепра работает подпольное сопротивление из местных жителей "Русский Херсон". Его участники выявляют и передают координаты позиций ВСУ. "Для облегчения сбора информации о вражеских военных объектах несколько сторонников России вступили в ряды ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.)", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Губернатор также опубликовал заявление представителя подпольной организации "Русский Херсон", в нем подпольщик рассказывает, что несколько его сторонников осознанно мобилизовались в украинские войска, чтобы иметь возможность добывать координаты расположения техники и живой силы противника и уже успешно передают эту информацию. "Обращаясь к идейным нацистам, хочу сказать, что вы этих бойцов вряд ли вычислите, но зато можете заняться игрой в шпионов, если устали от мародерства и разграбления остатков своего государства, в котором уже даже нет легитимной власти", - заявил представитель подполья. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240322/saldo-1935041555.html
https://ria.ru/20240429/vsu-1943058090.html
россия
херсонская область
днепр (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942522464_328:0:3000:2004_1920x0_80_0_0_b6c8bba1b1df70d446e43899dc57f250.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, херсонская область , днепр (город), владимир сальдо, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Днепр (город), Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, В мире
Сальдо рассказал о внедрении сторонников России в ряды ВСУ

Сальдо: сторонники России внедрились в ряды ВСУ для сбора информации

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости. Сторонники России внедрились в ряды украинских войск для сбора информации о вражеских военных объектах, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее Сальдо сообщал, что на правом берегу Днепра работает подпольное сопротивление из местных жителей "Русский Херсон". Его участники выявляют и передают координаты позиций ВСУ.
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Сальдо заявил о дерзкой диверсии в отношении ВСУ
22 марта, 20:50
"Для облегчения сбора информации о вражеских военных объектах несколько сторонников России вступили в ряды ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.)", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Губернатор также опубликовал заявление представителя подпольной организации "Русский Херсон", в нем подпольщик рассказывает, что несколько его сторонников осознанно мобилизовались в украинские войска, чтобы иметь возможность добывать координаты расположения техники и живой силы противника и уже успешно передают эту информацию.
"Обращаясь к идейным нацистам, хочу сказать, что вы этих бойцов вряд ли вычислите, но зато можете заняться игрой в шпионов, если устали от мародерства и разграбления остатков своего государства, в котором уже даже нет легитимной власти", - заявил представитель подполья.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Раненые украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
"Взяли и схватили": офицер СБУ раскрыл, что Россия сделала с ВСУ
Вчера, 17:52
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьДнепр (город)Владимир СальдоВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала