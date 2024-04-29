https://ria.ru/20240429/voennye-1943065020.html
Сальдо рассказал о внедрении сторонников России в ряды ВСУ
Сальдо рассказал о внедрении сторонников России в ряды ВСУ - РИА Новости, 29.04.2024
Сальдо рассказал о внедрении сторонников России в ряды ВСУ
Сторонники России внедрились в ряды украинских войск для сбора информации о вражеских военных объектах, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T18:39
2024-04-29T18:39
2024-04-29T18:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости. Сторонники России внедрились в ряды украинских войск для сбора информации о вражеских военных объектах, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Ранее Сальдо сообщал, что на правом берегу Днепра работает подпольное сопротивление из местных жителей "Русский Херсон". Его участники выявляют и передают координаты позиций ВСУ. "Для облегчения сбора информации о вражеских военных объектах несколько сторонников России вступили в ряды ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.)", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Губернатор также опубликовал заявление представителя подпольной организации "Русский Херсон", в нем подпольщик рассказывает, что несколько его сторонников осознанно мобилизовались в украинские войска, чтобы иметь возможность добывать координаты расположения техники и живой силы противника и уже успешно передают эту информацию. "Обращаясь к идейным нацистам, хочу сказать, что вы этих бойцов вряд ли вычислите, но зато можете заняться игрой в шпионов, если устали от мародерства и разграбления остатков своего государства, в котором уже даже нет легитимной власти", - заявил представитель подполья. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240322/saldo-1935041555.html
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россия, херсонская область , днепр (город), владимир сальдо, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Днепр (город), Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, В мире
Сальдо рассказал о внедрении сторонников России в ряды ВСУ
Сальдо: сторонники России внедрились в ряды ВСУ для сбора информации
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости.
Сторонники России внедрились в ряды украинских войск для сбора информации о вражеских военных объектах, сообщил губернатор
Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее Сальдо сообщал, что на правом берегу Днепра работает подпольное сопротивление из местных жителей "Русский Херсон". Его участники выявляют и передают координаты позиций ВСУ.
"Для облегчения сбора информации о вражеских военных объектах несколько сторонников России вступили в ряды ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.)", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Губернатор также опубликовал заявление представителя подпольной организации "Русский Херсон", в нем подпольщик рассказывает, что несколько его сторонников осознанно мобилизовались в украинские войска, чтобы иметь возможность добывать координаты расположения техники и живой силы противника и уже успешно передают эту информацию.
"Обращаясь к идейным нацистам, хочу сказать, что вы этих бойцов вряд ли вычислите, но зато можете заняться игрой в шпионов, если устали от мародерства и разграбления остатков своего государства, в котором уже даже нет легитимной власти", - заявил представитель подполья.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.