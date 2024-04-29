https://ria.ru/20240429/voda-1943035571.html
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг 1217 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг 1217 сантиметров - РИА Новости, 29.04.2024
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг 1217 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области на 16.00 (14.00 мск) достиг 1217 сантиметров, прибавив с утра 3 сантиметра. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T14:58
2024-04-29T14:58
2024-04-29T14:58
происшествия
ишим (река)
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наводнения в россии — 2024
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ТЮМЕНЬ, 29 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области на 16.00 (14.00 мск) достиг 1217 сантиметров, прибавив с утра 3 сантиметра. Согласно данным гидрологических бюллетеней, опубликованных в Telegram-канале информцентра правительства региона, на 16.00 (14.00 мск) 29 апреля уровень воды в реке Ишим в селе Абатское – 1217 сантиметров, с утра прибавив на 3 сантиметра. Ранее сообщалось, что на 8.00 (6.00 мск) понедельника уровень воды в реке достиг 1214 сантиметров, прибавив за минувшие сутки на 6 сантиметров. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров. Накануне губернатор Моор сообщил, что напряженная паводковая обстановка в Абатском районе может сохраниться до 15 мая. В селе Абатское в субботу из-за угрозы затопления и подтопления улиц объявлена экстренная эвакуация. При наихудшем сценарии паводка в зону затопления в Абатском районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в районе население составляет 19 тысяч человек, в селе Абатском – около 8 тысяч. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС России на понедельник, в 32 населенных пунктах региона подтоплено 188 жилых домов, 523 дачных дома, 2894 приусадебных участка, 22 участка автодорог.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
https://ria.ru/20240419/reka_ishim-1940950631.html
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происшествия, ишим (река), тюменская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Ишим (река), Тюменская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг 1217 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в Абатском Тюменской области достиг 1217 сантиметров