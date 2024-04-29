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В Таджикистане проживают 25 ветеранов Великой Отечественной войны - РИА Новости, 29.04.2024
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20:21 29.04.2024 (обновлено: 21:03 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/veterany-1943075196.html
В Таджикистане проживают 25 ветеранов Великой Отечественной войны
В Таджикистане проживают 25 ветеранов Великой Отечественной войны - РИА Новости, 29.04.2024
В Таджикистане проживают 25 ветеранов Великой Отечественной войны
В Таджикистане на сегодняшний день осталось 25 участников Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в Совете ветеранов войны и труда республики. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T20:21
2024-04-29T21:03
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ДУШАНБЕ, 29 апр - РИА Новости, Лидия Исамова. В Таджикистане на сегодняшний день осталось 25 участников Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в Совете ветеранов войны и труда республики. "В Таджикистане на сегодняшний день осталось 25 участников Великой Отечественной войны, что на 18 человек меньше, чем на 9 мая 2023 года", - сказал собеседник агентства. По его данным, больше всех ветеранов ВОВ осталось в Хатлонской области, что на юге страны, - 10 человек, в Согдийской области на севере страны - 6 человек, в Душанбе - 4, в центральных районах страны - 5 человек. Самому пожилому участнику Великой Отечественной Войны - жителю Гиссарского района Рашиду Каримову - 9 мая этого года исполняется 112 лет. Душанбинцу Халиму Хайдарову в этом году исполнится 105 лет, Азиз Кодиров из Шахринава уже отметил 102-летие. Душанбинцу Мухтору Заргарову 29 апреля исполнилось 100 лет, с юбилеем его пришли навестить поздравить сотрудники посольства России в Таджикистане и военнослужащие 201-й Российской военной базы. Российские дипломаты также посетили 99-летнего ветерана Бозора Нагзибекова, вручили ему Знак "80 лет нашей Победы" за вклад в Победу советского народа в Великой Отечественной войне. "Российские дипломаты и военные подчеркнули, что в Таджикистане образцово бережно относятся к ветеранам и к сохранению общей памяти о победе в войне. Они поблагодарили ветеранов за их вклад в разгром фашизма и за то, что благодаря им была сохранена наша свобода, страна и жизнь", - сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства. Советом ветеранов войны и труда Таджикистана, кроме участников ВОВ, зарегистрированы 290 ветеранов тыла. Из Таджикистана на фронтах ВОВ воевали около 300 тысяч жителей республики, из них погибли и пропали без вести 92 тысячи человек. Шестидесяти пяти таджикистанцам было присвоено звание Героя Советского Союза, 15 - были награждены орденами "Славы" трех степеней, 55 тысяч были награждены орденами и медалями.
https://ria.ru/20231010/veteran-1901868477.html
https://ria.ru/20231112/veteran-1908962573.html
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в мире, таджикистан, ветераны, снг
В мире, Таджикистан, Ветераны, СНГ
В Таджикистане проживают 25 ветеранов Великой Отечественной войны

В Таджикистане на сегодня осталось 25 участников Великой Отечественной войны

© РИА Новости / Сергей ПятаковВетераны Великой Отечественной войны
Ветераны Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Ветераны Великой Отечественной войны. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 29 апр - РИА Новости, Лидия Исамова. В Таджикистане на сегодняшний день осталось 25 участников Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в Совете ветеранов войны и труда республики.
"В Таджикистане на сегодняшний день осталось 25 участников Великой Отечественной войны, что на 18 человек меньше, чем на 9 мая 2023 года", - сказал собеседник агентства.
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По его данным, больше всех ветеранов ВОВ осталось в Хатлонской области, что на юге страны, - 10 человек, в Согдийской области на севере страны - 6 человек, в Душанбе - 4, в центральных районах страны - 5 человек.
Самому пожилому участнику Великой Отечественной Войны - жителю Гиссарского района Рашиду Каримову - 9 мая этого года исполняется 112 лет. Душанбинцу Халиму Хайдарову в этом году исполнится 105 лет, Азиз Кодиров из Шахринава уже отметил 102-летие.
Душанбинцу Мухтору Заргарову 29 апреля исполнилось 100 лет, с юбилеем его пришли навестить поздравить сотрудники посольства России в Таджикистане и военнослужащие 201-й Российской военной базы. Российские дипломаты также посетили 99-летнего ветерана Бозора Нагзибекова, вручили ему Знак "80 лет нашей Победы" за вклад в Победу советского народа в Великой Отечественной войне.
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"Российские дипломаты и военные подчеркнули, что в Таджикистане образцово бережно относятся к ветеранам и к сохранению общей памяти о победе в войне. Они поблагодарили ветеранов за их вклад в разгром фашизма и за то, что благодаря им была сохранена наша свобода, страна и жизнь", - сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства.
Советом ветеранов войны и труда Таджикистана, кроме участников ВОВ, зарегистрированы 290 ветеранов тыла.
Из Таджикистана на фронтах ВОВ воевали около 300 тысяч жителей республики, из них погибли и пропали без вести 92 тысячи человек. Шестидесяти пяти таджикистанцам было присвоено звание Героя Советского Союза, 15 - были награждены орденами "Славы" трех степеней, 55 тысяч были награждены орденами и медалями.
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