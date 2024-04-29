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В Тюменской области 14 сел и деревень отрезало от большой земли - РИА Новости, 29.04.2024
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16:12 29.04.2024 (обновлено: 16:22 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/vasilev-1943045317.html
В Тюменской области 14 сел и деревень отрезало от большой земли
В Тюменской области 14 сел и деревень отрезало от большой земли - РИА Новости, 29.04.2024
В Тюменской области 14 сел и деревень отрезало от большой земли
Четырнадцать населенных пунктов Абатского района Тюменской области из-за разлива реки Ишим оказались отрезанными от большой земли, сообщил глава района Игорь... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T16:12
2024-04-29T16:22
происшествия
тюменская область
ишим (река)
россия
игорь васильев
наводнения в россии — 2024
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ТЮМЕНЬ, 29 апр - РИА Новости. Четырнадцать населенных пунктов Абатского района Тюменской области из-за разлива реки Ишим оказались отрезанными от большой земли, сообщил глава района Игорь Васильев в видеокомментарии информационному центру правительства региона. "У нас на сегодняшний день более 1 300 человек эвакуированы, потому что у нас 14 населенных пунктов отрезаны от большой земли, 11 дорог областного значения закрыты водой. Работают четыре лодочные переправы, жизнеобеспечение налажено", - заявил Васильев. Накануне в администрации муниципалитета РИА Новости рассказали, что в районе эвакуировано 1 327 человек, из них 730 – в селе Абатском. В пяти пунктах временного размещения находятся 187 человек, в том числе 60 детей. По данным на 14.00 (мск) понедельника, уровень воды в реке Ишим в селе Абатском достиг 1217 сантиметров, критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров. Ранее сообщалось, что напряженная паводковая обстановка в Абатском районе может сохраниться до 15 мая. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС России на понедельник, в 32 населенных пунктах региона подтоплено 188 жилых домов, 523 дачных дома, 2894 приусадебных участка, 22 участка автодорог.
https://ria.ru/20240429/vikulovo-1943028193.html
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происшествия, тюменская область, ишим (река), россия, игорь васильев, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Тюменская область, Ишим (река), Россия, Игорь Васильев, Наводнения в России — 2024
В Тюменской области 14 сел и деревень отрезало от большой земли

Глава Абатского района: 14 сел и деревень отрезало водой от большой земли

© ГИБДД Тюменской областиСкопление автомобилей на подъездах к участку федеральной автодороги Тюмень-Омск в Абатском районе Тюменской области. Кадр видео
Скопление автомобилей на подъездах к участку федеральной автодороги Тюмень-Омск в Абатском районе Тюменской области. Кадр видео
© ГИБДД Тюменской области
Скопление автомобилей на подъездах к участку федеральной автодороги Тюмень-Омск в Абатском районе Тюменской области. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 29 апр - РИА Новости. Четырнадцать населенных пунктов Абатского района Тюменской области из-за разлива реки Ишим оказались отрезанными от большой земли, сообщил глава района Игорь Васильев в видеокомментарии информационному центру правительства региона.
"У нас на сегодняшний день более 1 300 человек эвакуированы, потому что у нас 14 населенных пунктов отрезаны от большой земли, 11 дорог областного значения закрыты водой. Работают четыре лодочные переправы, жизнеобеспечение налажено", - заявил Васильев.
Разлив реки Ишим в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
Уровень реки Ишим в селе Викулово может подняться до 11,5 метра
14:03
Накануне в администрации муниципалитета РИА Новости рассказали, что в районе эвакуировано 1 327 человек, из них 730 – в селе Абатском. В пяти пунктах временного размещения находятся 187 человек, в том числе 60 детей.
По данным на 14.00 (мск) понедельника, уровень воды в реке Ишим в селе Абатском достиг 1217 сантиметров, критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров.
Ранее сообщалось, что напряженная паводковая обстановка в Абатском районе может сохраниться до 15 мая.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС России на понедельник, в 32 населенных пунктах региона подтоплено 188 жилых домов, 523 дачных дома, 2894 приусадебных участка, 22 участка автодорог.
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ПроисшествияТюменская областьИшим (река)РоссияИгорь ВасильевНаводнения в России — 2024
 
 
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