https://ria.ru/20240429/vasilev-1943045317.html

В Тюменской области 14 сел и деревень отрезало от большой земли

В Тюменской области 14 сел и деревень отрезало от большой земли - РИА Новости, 29.04.2024

В Тюменской области 14 сел и деревень отрезало от большой земли

Четырнадцать населенных пунктов Абатского района Тюменской области из-за разлива реки Ишим оказались отрезанными от большой земли, сообщил глава района Игорь... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T16:12

2024-04-29T16:12

2024-04-29T16:22

происшествия

тюменская область

ишим (река)

россия

игорь васильев

наводнения в россии — 2024

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ТЮМЕНЬ, 29 апр - РИА Новости. Четырнадцать населенных пунктов Абатского района Тюменской области из-за разлива реки Ишим оказались отрезанными от большой земли, сообщил глава района Игорь Васильев в видеокомментарии информационному центру правительства региона. "У нас на сегодняшний день более 1 300 человек эвакуированы, потому что у нас 14 населенных пунктов отрезаны от большой земли, 11 дорог областного значения закрыты водой. Работают четыре лодочные переправы, жизнеобеспечение налажено", - заявил Васильев. Накануне в администрации муниципалитета РИА Новости рассказали, что в районе эвакуировано 1 327 человек, из них 730 – в селе Абатском. В пяти пунктах временного размещения находятся 187 человек, в том числе 60 детей. По данным на 14.00 (мск) понедельника, уровень воды в реке Ишим в селе Абатском достиг 1217 сантиметров, критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров. Ранее сообщалось, что напряженная паводковая обстановка в Абатском районе может сохраниться до 15 мая. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС России на понедельник, в 32 населенных пунктах региона подтоплено 188 жилых домов, 523 дачных дома, 2894 приусадебных участка, 22 участка автодорог.

https://ria.ru/20240429/vikulovo-1943028193.html

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

тюменская область

ишим (река)

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происшествия, тюменская область, ишим (река), россия, игорь васильев, наводнения в россии — 2024