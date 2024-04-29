https://ria.ru/20240429/unichtozhenie-1943062105.html

На правом берегу Днепра уничтожили группу операторов беспилотников ВСУ

На правом берегу Днепра уничтожили группу операторов беспилотников ВСУ - РИА Новости, 29.04.2024

На правом берегу Днепра уничтожили группу операторов беспилотников ВСУ

Российские военные уничтожили группу операторов беспилотников ВСУ на правом берегу Днепра, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T18:12

2024-04-29T18:12

2024-04-29T19:53

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

владимир сальдо

вооруженные силы украины

херсон

т-90м

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906866748_0:183:3071:1910_1920x0_80_0_0_3058e067ddca4695c02a9d274382437d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости. Российские военные уничтожили группу операторов беспилотников ВСУ на правом берегу Днепра, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале."Наша армия уничтожила группу операторов БПЛА и САУ противника на правом берегу Днепра", — написал он.Как уточнил глава региона, это удалось сделать с помощью координат, переданных представителями подпольной организации "Русский Херсон". "Более того, подпольщики обнаружили еще одну группу операторов дронов в центре Херсона. Жить им осталось недолго", — добавил Сальдо.В минувшую субботу губернатор также сообщил об уничтожении нескольких вышек радиоэлектронной борьбы и связи ВСУ в Бериславе на правом берегу Днепра. За день до этого, по данным Минобороны, артиллерийское соединение группировки войск "Днепр" ударило по трем наблюдательным пунктам и двум пунктам управления беспилотниками противника.Помимо этого, экипаж танка Т-90М "Прорыв" 25 апреля ликвидировал группу украинских пехотинцев в этом же районе.Херсонская область — регион, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его легитимность и продолжает обстреливать эту территорию. Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов региона, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские военные.

https://ria.ru/20240427/front-1942285646.html

https://ria.ru/20240421/podpole-1941305718.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

россия

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, херсон, т-90м