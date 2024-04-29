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На правом берегу Днепра уничтожили группу операторов беспилотников ВСУ - РИА Новости, 29.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:12 29.04.2024 (обновлено: 19:53 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/unichtozhenie-1943062105.html
На правом берегу Днепра уничтожили группу операторов беспилотников ВСУ
На правом берегу Днепра уничтожили группу операторов беспилотников ВСУ - РИА Новости, 29.04.2024
На правом берегу Днепра уничтожили группу операторов беспилотников ВСУ
Российские военные уничтожили группу операторов беспилотников ВСУ на правом берегу Днепра, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T18:12
2024-04-29T19:53
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
херсон
т-90м
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости. Российские военные уничтожили группу операторов беспилотников ВСУ на правом берегу Днепра, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале."Наша армия уничтожила группу операторов БПЛА и САУ противника на правом берегу Днепра", — написал он.Как уточнил глава региона, это удалось сделать с помощью координат, переданных представителями подпольной организации "Русский Херсон". "Более того, подпольщики обнаружили еще одну группу операторов дронов в центре Херсона. Жить им осталось недолго", — добавил Сальдо.В минувшую субботу губернатор также сообщил об уничтожении нескольких вышек радиоэлектронной борьбы и связи ВСУ в Бериславе на правом берегу Днепра. За день до этого, по данным Минобороны, артиллерийское соединение группировки войск "Днепр" ударило по трем наблюдательным пунктам и двум пунктам управления беспилотниками противника.Помимо этого, экипаж танка Т-90М "Прорыв" 25 апреля ликвидировал группу украинских пехотинцев в этом же районе.Херсонская область — регион, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его легитимность и продолжает обстреливать эту территорию. Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов региона, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские военные.
https://ria.ru/20240427/front-1942285646.html
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херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, херсон, т-90м
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Херсон, Т-90М
На правом берегу Днепра уничтожили группу операторов беспилотников ВСУ

Сальдо: ВС РФ уничтожили группу операторов дронов ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСтрельба из гаубицы Д-30 в зоне проведения спецоперации
Стрельба из гаубицы Д-30 в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Стрельба из гаубицы Д-30 в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости. Российские военные уничтожили группу операторов беспилотников ВСУ на правом берегу Днепра, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"Наша армия уничтожила группу операторов БПЛА и САУ противника на правом берегу Днепра", — написал он.
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Как уточнил глава региона, это удалось сделать с помощью координат, переданных представителями подпольной организации "Русский Херсон".
"Более того, подпольщики обнаружили еще одну группу операторов дронов в центре Херсона. Жить им осталось недолго", — добавил Сальдо.
В минувшую субботу губернатор также сообщил об уничтожении нескольких вышек радиоэлектронной борьбы и связи ВСУ в Бериславе на правом берегу Днепра. За день до этого, по данным Минобороны, артиллерийское соединение группировки войск "Днепр" ударило по трем наблюдательным пунктам и двум пунктам управления беспилотниками противника.
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Помимо этого, экипаж танка Т-90М "Прорыв" 25 апреля ликвидировал группу украинских пехотинцев в этом же районе.
Херсонская область — регион, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его легитимность и продолжает обстреливать эту территорию.
Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов региона, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские военные.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныХерсонТ-90М
 
 
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