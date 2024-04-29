https://ria.ru/20240429/ukraine-1943081844.html
На Украине налоговая может начать отслеживать транзакции жителей страны
На Украине налоговая может начать отслеживать транзакции жителей страны - РИА Новости, 29.04.2024
На Украине налоговая может начать отслеживать транзакции жителей страны
Налоговая служба Украины может получить возможность отслеживать все транзакции жителей страны через введение программы кэшбека, сообщил депутат Верховной рады... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T21:50
2024-04-29T21:50
2024-04-29T21:50
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Налоговая служба Украины может получить возможность отслеживать все транзакции жителей страны через введение программы кэшбека, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. "Для того, чтобы получать кэшбек от государства, человек должен "прикрепить" в "Дії" (украинском электронном сервисе госуслуг "Действие" - ред.) одну из своих банковских карт и предоставить государству разрешение на то, чтобы он видел все транзакции с него. Объясняю - это возможность налоговой видеть все транзакции без ограничения банковской тайны", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Владимир Зеленский в феврале анонсировал запуск программы кэшбека на Украине для стимулирования потребления украинской продукции. Она предусматривает возвращение части денег за покупку товаров украинского производства.
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украина, владимир зеленский, верховная рада украины, в мире
Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, В мире
На Украине налоговая может начать отслеживать транзакции жителей страны
Депутат Рады Железняк: налоговая может начать отслеживать транзакции украинцев