https://ria.ru/20240429/ukraine-1943081844.html

На Украине налоговая может начать отслеживать транзакции жителей страны

На Украине налоговая может начать отслеживать транзакции жителей страны - РИА Новости, 29.04.2024

На Украине налоговая может начать отслеживать транзакции жителей страны

Налоговая служба Украины может получить возможность отслеживать все транзакции жителей страны через введение программы кэшбека, сообщил депутат Верховной рады... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T21:50

2024-04-29T21:50

2024-04-29T21:50

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916196869_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_cc9f231a615dddf02acea6d4583789f8.jpg

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Налоговая служба Украины может получить возможность отслеживать все транзакции жителей страны через введение программы кэшбека, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. "Для того, чтобы получать кэшбек от государства, человек должен "прикрепить" в "Дії" (украинском электронном сервисе госуслуг "Действие" - ред.) одну из своих банковских карт и предоставить государству разрешение на то, чтобы он видел все транзакции с него. Объясняю - это возможность налоговой видеть все транзакции без ограничения банковской тайны", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Владимир Зеленский в феврале анонсировал запуск программы кэшбека на Украине для стимулирования потребления украинской продукции. Она предусматривает возвращение части денег за покупку товаров украинского производства.

https://ria.ru/20231231/obraschenie-1919206472.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, владимир зеленский, верховная рада украины, в мире