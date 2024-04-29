https://ria.ru/20240429/ukraina-1943081288.html
Захарова прокомментировала заявление Блинкена о переговорах по Украине
Захарова прокомментировала заявление Блинкена о переговорах по Украине - РИА Новости, 29.04.2024
Захарова прокомментировала заявление Блинкена о переговорах по Украине
Россия еще в 2022 году подтверждала готовность к мирным переговорам по Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T21:40
2024-04-29T21:40
2024-04-29T22:30
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Россия еще в 2022 году подтверждала готовность к мирным переговорам по Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.Так она прокомментировала слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который выразил надежду на диалог с Москвой для урегулирования нынешнего конфликта в соответствии с принципами, лежащими в основе Устава ООН, — суверенитет, территориальная целостность и независимость."Москва также подтвердила готовность конструктивно откликнуться на предложение о переговорах в 2022 году", — написала дипломат.Захарова также напомнила, что Россия еще до этого продемонстрировала уважение к международному праву, инициировав Минские соглашения и их закрепление в виде резолюции Совбеза ООН. По ее словам, именно США заставили Зеленского запретить Украине вести переговоры. Кроме того, представитель МИД предположила, что Блинкен не хочет вспоминать, что именно союзники Вашингтона — Париж и Берлин — осознано проигнорировали международно-правовое решение украинского кризиса, будучи участниками "нормандского формата".В Кремле не раз подчеркивали, что никогда не отказывались от переговоров с киевскими властями. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может измениться только при условии учета новых реалий, все требования Москвы хорошо известны.Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, Россия готова к диалогу, но он должен быть основан на реальности, а не на хотелках после применения психотропных средств.Помимо этого, глава государства указывал, что, если Украина хочет начать переговоры, ее руководство должно отменить декрет о запрете на их проведение.
https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html
https://ria.ru/20240422/zelenskiy-1941559058.html
https://ria.ru/20240419/peregovory-1941076877.html
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в мире, россия, украина, сша, энтони блинкен, мария захарова, оон, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, США, Энтони Блинкен, Мария Захарова, ООН, Дмитрий Песков
Захарова прокомментировала заявление Блинкена о переговорах по Украине
Захарова: Россия еще в 2022-м подтверждала готовность к переговорам по Украине
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости.
Россия еще в 2022 году подтверждала готовность к мирным переговорам по Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.
Так она прокомментировала слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который выразил надежду на диалог с Москвой для урегулирования нынешнего конфликта в соответствии с принципами, лежащими в основе Устава ООН, — суверенитет, территориальная целостность и независимость.
"Москва также подтвердила готовность конструктивно откликнуться на предложение о переговорах в 2022 году", — написала дипломат.
В ноябре прошло года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но киевские власти не согласились на нейтралитет, поскольку после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьер-министром Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".
Захарова также напомнила, что Россия еще до этого продемонстрировала уважение к международному праву, инициировав Минские соглашения и их закрепление в виде резолюции Совбеза ООН.
По ее словам, именно США заставили Зеленского запретить Украине вести переговоры.
Кроме того, представитель МИД предположила, что Блинкен не хочет вспоминать, что именно союзники Вашингтона — Париж и Берлин — осознано проигнорировали международно-правовое решение украинского кризиса, будучи участниками "нормандского формата".
В Кремле не раз подчеркивали, что никогда не отказывались от переговоров с киевскими властями. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
отмечал, что сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может измениться только при условии учета новых реалий, все требования Москвы хорошо известны.
Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву
, Россия готова к диалогу, но он должен быть основан на реальности, а не на хотелках после применения психотропных средств.
Помимо этого, глава государства указывал, что, если Украина хочет начать переговоры, ее руководство должно отменить декрет о запрете на их проведение.