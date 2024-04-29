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Украинские СМИ сообщили о попытке силовой мобилизации в Одессе - РИА Новости, 29.04.2024
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20:32 29.04.2024 (обновлено: 21:08 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/ukraina-1943076046.html
Украинские СМИ сообщили о попытке силовой мобилизации в Одессе
Украинские СМИ сообщили о попытке силовой мобилизации в Одессе - РИА Новости, 29.04.2024
Украинские СМИ сообщили о попытке силовой мобилизации в Одессе
Сотрудники военкомата пытались силой затолкать мужчину в микроавтобус в Одессе на юге Украины, у одного из военных на рукаве был шеврон с элементом, похожим на... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T20:32
2024-04-29T21:08
в мире
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россия
одесса
владимир зеленский
вооруженные силы украины
дмитрий лубинец
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Сотрудники военкомата пытались силой затолкать мужчину в микроавтобус в Одессе на юге Украины, у одного из военных на рукаве был шеврон с элементом, похожим на нацистскую символику, сообщило украинское издание "Страна". "Трое военкомов не смогли силой затолкать мужчину в бус. В итоге ему дали убежать. За всем этим наблюдала толпа прохожих. На шевроне у одного военкома заметили изображение орла, похожее на герб нацистской Германии", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". На опубликованном изданием видео люди в военной одежде силой заталкивают мужчину в автомобиль, тот кричит: "Помогите, у меня ребенок дома один". Ему удается вырваться и убежать. Позже в Одесском областном военкомате заявили, что он уже ранее был в одном из районных военкоматов, откуда сбежал. "Гражданина обнаружили военнослужащие районного территориального центра комплектования (так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред.), и была вызвана полиция для задержания и доставки в ТЦК для дальнейшего прохождения военно-врачебной комиссии. Однако гражданин начал оскорблять военных и применять физическую силу к военнослужащим", — говорится в сообщении, опубликованном на странице Одесского областного военкомата в соцсети Facebook* (запрещена в России как экстремистская). Как сообщал 5 апреля уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец, с начала года в стране увеличилось количество обращений граждан, связанных с конфликтными ситуациями и резонансными случаями грубой мобилизации представителями военкоматов, при этом ни один военный не понес наказания за превышение полномочий. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание в виде лишения свободы до пяти лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html
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https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, россия, одесса, владимир зеленский, вооруженные силы украины, дмитрий лубинец
В мире, Украина, Россия, Одесса, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Лубинец
Украинские СМИ сообщили о попытке силовой мобилизации в Одессе

"Страна": военкомы пытались силой затолкать мужчину в автобус в Одессе

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраина
Украина - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Сотрудники военкомата пытались силой затолкать мужчину в микроавтобус в Одессе на юге Украины, у одного из военных на рукаве был шеврон с элементом, похожим на нацистскую символику, сообщило украинское издание "Страна".
"Трое военкомов не смогли силой затолкать мужчину в бус. В итоге ему дали убежать. За всем этим наблюдала толпа прохожих. На шевроне у одного военкома заметили изображение орла, похожее на герб нацистской Германии", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Изображение сгенерировано ИИ
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На опубликованном изданием видео люди в военной одежде силой заталкивают мужчину в автомобиль, тот кричит: "Помогите, у меня ребенок дома один". Ему удается вырваться и убежать. Позже в Одесском областном военкомате заявили, что он уже ранее был в одном из районных военкоматов, откуда сбежал.
"Гражданина обнаружили военнослужащие районного территориального центра комплектования (так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред.), и была вызвана полиция для задержания и доставки в ТЦК для дальнейшего прохождения военно-врачебной комиссии. Однако гражданин начал оскорблять военных и применять физическую силу к военнослужащим", — говорится в сообщении, опубликованном на странице Одесского областного военкомата в соцсети Facebook* (запрещена в России как экстремистская).
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На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание в виде лишения свободы до пяти лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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