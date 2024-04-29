https://ria.ru/20240429/ukraina-1943036515.html
В офисе Зеленского назвали последствия закрытия новостного телемарафона
В офисе Зеленского назвали последствия закрытия новостного телемарафона - РИА Новости, 29.04.2024
В офисе Зеленского назвали последствия закрытия новостного телемарафона
Советник руководителя офиса Зеленского Сергей Лещенко заявил, что если закроют украинский новостной телемарафон, "возникнет медиахаос", его слова приводит... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T15:02
2024-04-29T15:02
2024-04-29T15:06
специальная военная операция на украине
в мире
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сергей лещенко
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ярослав юрчишин
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Советник руководителя офиса Зеленского Сергей Лещенко заявил, что если закроют украинский новостной телемарафон, "возникнет медиахаос", его слова приводит издание "Украинская правда"."Телемарафон создан для того, чтобы быть источником верифицированной информации, а не фейков... Если не будет марафона, возникнет медиахаос", - сказал Лещенко. Финансируемый из госбюджета Украины новостной телемарафон "Единые новости" начал работу в эфире украинских телеканалов 24 февраля 2022 года. В качестве цели вещания заявляется информирование населения о ходе конфликта. В вещании принимают участие крупнейшие телеканалы, выходящие в эфир поочередно: "Рада", общественный вещатель Национальная общественная телерадиокомпания, "1+1 media", Starlight Media, Inter Media Group. К сотрудничеству не были приглашены телеканалы "Эспрессо", "Прямой" и "5 канал", которые связывают с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин 1 апреля сообщал, что власти Украины рассмотрят в конце года вопрос о прекращении трансляции национального телемарафона из-за сокращения финансирования со стороны Запада, а также из-за того, что он проигрывает новостной повестке, транслируемой в социальных сетях.
https://ria.ru/20230922/zelenskiy-1897955332.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сергей лещенко, петр порошенко, ярослав юрчишин, inter media group, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сергей Лещенко, Петр Порошенко, Ярослав Юрчишин, Inter Media Group, Верховная Рада Украины
В офисе Зеленского назвали последствия закрытия новостного телемарафона
Лещенко: если закроют украинский новостной телемарафон, возникнет медиахаос
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости.
Советник руководителя офиса Зеленского Сергей Лещенко заявил, что если закроют украинский новостной телемарафон, "возникнет медиахаос", его слова приводит издание "Украинская правда
".
"Телемарафон создан для того, чтобы быть источником верифицированной информации, а не фейков... Если не будет марафона, возникнет медиахаос", - сказал Лещенко.
Финансируемый из госбюджета Украины новостной телемарафон "Единые новости" начал работу в эфире украинских телеканалов 24 февраля 2022 года. В качестве цели вещания заявляется информирование населения о ходе конфликта. В вещании принимают участие крупнейшие телеканалы, выходящие в эфир поочередно: "Рада", общественный вещатель Национальная общественная телерадиокомпания, "1+1 media", Starlight Media, Inter Media Group. К сотрудничеству не были приглашены телеканалы "Эспрессо", "Прямой" и "5 канал", которые связывают с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
Глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин 1 апреля сообщал, что власти Украины рассмотрят в конце года вопрос о прекращении трансляции национального телемарафона из-за сокращения финансирования со стороны Запада, а также из-за того, что он проигрывает новостной повестке, транслируемой в социальных сетях.