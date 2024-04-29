https://ria.ru/20240429/ukraina-1943030599.html

ВСУ раскрыли, как хотят "обмануть" Россию

ВСУ раскрыли, как хотят "обмануть" Россию - РИА Новости, 29.04.2024

ВСУ раскрыли, как хотят "обмануть" Россию

На Украине думают, как прятать истребители F-16, которые Запад планирует поставить уже в этом году, приводит издание "Страна.ua" слова представителя украинских... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T14:17

2024-04-29T14:17

2024-04-29T14:17

специальная военная операция на украине

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f-16

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. На Украине думают, как прятать истребители F-16, которые Запад планирует поставить уже в этом году, приводит издание "Страна.ua" слова представителя украинских воздушных сил Ильи Евлаша. "Это колоссальные средства, если мы говорим о рытье подземных хранилищ, бункеров. Для этого также нужно время. Поэтому сейчас разрабатываются другие методы, как расставлять, где размещать", — заявил он. Евлаш утверждает, что Украина планирует рассредоточить технику на "различных типах взлетных полос и аэродромах".Первыми предоставить Украине F-16 согласились Нидерланды и Дания. Белый дом подтвердил, что Киев получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".

https://ria.ru/20240429/ukraina-1943026304.html

https://ria.ru/20240429/rossiya-1943010148.html

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в мире, украина, f-16, вооруженные силы украины