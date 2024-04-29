ВСУ раскрыли, как хотят "обмануть" Россию
Спикер ВВС Украины Евлаш заявил, что ВСУ ищут способы спрятать F-16 от ВС РФ
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee WatsonАмериканский истребитель F-16
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee Watson
Американский истребитель F-16. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. На Украине думают, как прятать истребители F-16, которые Запад планирует поставить уже в этом году, приводит издание "Страна.ua" слова представителя украинских воздушных сил Ильи Евлаша.
"Это колоссальные средства, если мы говорим о рытье подземных хранилищ, бункеров. Для этого также нужно время. Поэтому сейчас разрабатываются другие методы, как расставлять, где размещать", — заявил он.
"Это колоссальные средства, если мы говорим о рытье подземных хранилищ, бункеров. Для этого также нужно время. Поэтому сейчас разрабатываются другие методы, как расставлять, где размещать", — заявил он.
Евлаш утверждает, что Украина планирует рассредоточить технику на "различных типах взлетных полос и аэродромах".
Первыми предоставить Украине F-16 согласились Нидерланды и Дания. Белый дом подтвердил, что Киев получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков.
Первыми предоставить Украине F-16 согласились Нидерланды и Дания. Белый дом подтвердил, что Киев получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".