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ВСУ раскрыли, как хотят "обмануть" Россию - РИА Новости, 29.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:17 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/ukraina-1943030599.html
ВСУ раскрыли, как хотят "обмануть" Россию
ВСУ раскрыли, как хотят "обмануть" Россию - РИА Новости, 29.04.2024
ВСУ раскрыли, как хотят "обмануть" Россию
На Украине думают, как прятать истребители F-16, которые Запад планирует поставить уже в этом году, приводит издание "Страна.ua" слова представителя украинских... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T14:17
2024-04-29T14:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
f-16
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. На Украине думают, как прятать истребители F-16, которые Запад планирует поставить уже в этом году, приводит издание "Страна.ua" слова представителя украинских воздушных сил Ильи Евлаша. "Это колоссальные средства, если мы говорим о рытье подземных хранилищ, бункеров. Для этого также нужно время. Поэтому сейчас разрабатываются другие методы, как расставлять, где размещать", — заявил он. Евлаш утверждает, что Украина планирует рассредоточить технику на "различных типах взлетных полос и аэродромах".Первыми предоставить Украине F-16 согласились Нидерланды и Дания. Белый дом подтвердил, что Киев получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
https://ria.ru/20240429/ukraina-1943026304.html
https://ria.ru/20240429/rossiya-1943010148.html
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в мире, украина, f-16, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, F-16, Вооруженные силы Украины
ВСУ раскрыли, как хотят "обмануть" Россию

Спикер ВВС Украины Евлаш заявил, что ВСУ ищут способы спрятать F-16 от ВС РФ

© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee WatsonАмериканский истребитель F-16
Американский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee Watson
Американский истребитель F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. На Украине думают, как прятать истребители F-16, которые Запад планирует поставить уже в этом году, приводит издание "Страна.ua" слова представителя украинских воздушных сил Ильи Евлаша.

"Это колоссальные средства, если мы говорим о рытье подземных хранилищ, бункеров. Для этого также нужно время. Поэтому сейчас разрабатываются другие методы, как расставлять, где размещать", — заявил он.
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Евлаш утверждает, что Украина планирует рассредоточить технику на "различных типах взлетных полос и аэродромах".

Первыми предоставить Украине F-16 согласились Нидерланды и Дания. Белый дом подтвердил, что Киев получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаF-16Вооруженные силы Украины
 
 
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