https://ria.ru/20240429/ukraina-1943026304.html

Массово. В США раскрыли, что Россия устроила на передовой

Массово. В США раскрыли, что Россия устроила на передовой - РИА Новости, 29.04.2024

Массово. В США раскрыли, что Россия устроила на передовой

"Массовое применение планирующих бомб на линии фронта имеет решающее значение, дополняя растущее превосходство России в артиллерии…" — говорится в публикации. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T13:46

2024-04-29T13:46

2024-04-29T13:46

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Планирующие бомбы играют ключевую роль в установлении превосходства российской армии в конфликте на Украине, пишет Military Watch Magazine. "Массовое применение планирующих бомб на линии фронта имеет решающее значение, дополняя растущее превосходство России в артиллерии…" — говорится в публикации. В статье отмечается, что потребности Украины в новых средствах ПВО значительно возросли, поскольку ее арсеналы, сформированные на основе системы С-300, все сильнее истощаются, а заменить их невозможно. Вместе с тем, Запад не может поставить достаточное количество современных систем ПВО. Российская авиация применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов.

https://ria.ru/20240429/rossiya-1943010148.html

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