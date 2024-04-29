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Массово. В США раскрыли, что Россия устроила на передовой - РИА Новости, 29.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:46 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/ukraina-1943026304.html
Массово. В США раскрыли, что Россия устроила на передовой
Массово. В США раскрыли, что Россия устроила на передовой - РИА Новости, 29.04.2024
Массово. В США раскрыли, что Россия устроила на передовой
"Массовое применение планирующих бомб на линии фронта имеет решающее значение, дополняя растущее превосходство России в артиллерии…" — говорится в публикации. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T13:46
2024-04-29T13:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Планирующие бомбы играют ключевую роль в установлении превосходства российской армии в конфликте на Украине, пишет Military Watch Magazine. "Массовое применение планирующих бомб на линии фронта имеет решающее значение, дополняя растущее превосходство России в артиллерии…" — говорится в публикации. В статье отмечается, что потребности Украины в новых средствах ПВО значительно возросли, поскольку ее арсеналы, сформированные на основе системы С-300, все сильнее истощаются, а заменить их невозможно. Вместе с тем, Запад не может поставить достаточное количество современных систем ПВО. Российская авиация применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов.
https://ria.ru/20240429/rossiya-1943010148.html
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в мире, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия
Массово. В США раскрыли, что Россия устроила на передовой

MWM: планирующие бомбы играют ключевую роль в превосходстве ВС РФ на Украине

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Планирующие бомбы играют ключевую роль в установлении превосходства российской армии в конфликте на Украине, пишет Military Watch Magazine.

"Массовое применение планирующих бомб на линии фронта имеет решающее значение, дополняя растущее превосходство России в артиллерии…" — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что потребности Украины в новых средствах ПВО значительно возросли, поскольку ее арсеналы, сформированные на основе системы С-300, все сильнее истощаются, а заменить их невозможно. Вместе с тем, Запад не может поставить достаточное количество современных систем ПВО.

Российская авиация применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов.
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