Массово. В США раскрыли, что Россия устроила на передовой
MWM: планирующие бомбы играют ключевую роль в превосходстве ВС РФ на Украине
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Планирующие бомбы играют ключевую роль в установлении превосходства российской армии в конфликте на Украине, пишет Military Watch Magazine.
"Массовое применение планирующих бомб на линии фронта имеет решающее значение, дополняя растущее превосходство России в артиллерии…" — говорится в публикации.
"Массовое применение планирующих бомб на линии фронта имеет решающее значение, дополняя растущее превосходство России в артиллерии…" — говорится в публикации.
В статье отмечается, что потребности Украины в новых средствах ПВО значительно возросли, поскольку ее арсеналы, сформированные на основе системы С-300, все сильнее истощаются, а заменить их невозможно. Вместе с тем, Запад не может поставить достаточное количество современных систем ПВО.
Российская авиация применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов.
Российская авиация применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов.