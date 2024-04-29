https://ria.ru/20240429/ukraina-1943021720.html

Это дешевле. В Британии пришли к неожиданному выводу о конфликте на Украине

Это дешевле. В Британии пришли к неожиданному выводу о конфликте на Украине - РИА Новости, 29.04.2024

Это дешевле. В Британии пришли к неожиданному выводу о конфликте на Украине

Затянувшийся украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном, должен быть разрешен дипломатическим путем, пишет обозреватель Daily Mail Питер Хитченс. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T13:14

2024-04-29T13:14

2024-04-29T15:29

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Затянувшийся украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном, должен быть разрешен дипломатическим путем, пишет обозреватель Daily Mail Питер Хитченс."Все, что мы вынесли из украинского конфликта, это то, что <…> целенаправленные попытки вывести из себя могущественного соседа обернутся проблемами и что худой компромисс дешевле и безопаснее, чем борьба до самого конца", — указывает он.Происходящее на Украине стало результатом действий американской верхушки, которая втянула Запад в войну в Ираке в 2003 году, разрушила Ливию и Сирию, говорится в статье. Эта политическая элита считает, что сможет изменить мир, но пока лишь ломает его, уверен автор.В статье напомнили, что Вашингтон очень долго предупреждали, что расширение НАТО станет красной линией для России. В результате начался кровавый и затянувшийся конфликт, заключает автор.В России неоднократно указывали на агрессивный курс НАТО в отношении Москвы. Блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство и конфронтацию. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такая политика Североатлантического альянса не может принести большей безопасности региону.

https://ria.ru/20240429/vsu-1943006288.html

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в мире, украина, россия, дмитрий песков, нато