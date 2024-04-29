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Это дешевле. В Британии пришли к неожиданному выводу о конфликте на Украине - РИА Новости, 29.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:14 29.04.2024 (обновлено: 15:29 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/ukraina-1943021720.html
Это дешевле. В Британии пришли к неожиданному выводу о конфликте на Украине
Это дешевле. В Британии пришли к неожиданному выводу о конфликте на Украине - РИА Новости, 29.04.2024
Это дешевле. В Британии пришли к неожиданному выводу о конфликте на Украине
Затянувшийся украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном, должен быть разрешен дипломатическим путем, пишет обозреватель Daily Mail Питер Хитченс. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T13:14
2024-04-29T15:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Затянувшийся украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном, должен быть разрешен дипломатическим путем, пишет обозреватель Daily Mail Питер Хитченс."Все, что мы вынесли из украинского конфликта, это то, что &lt;…&gt; целенаправленные попытки вывести из себя могущественного соседа обернутся проблемами и что худой компромисс дешевле и безопаснее, чем борьба до самого конца", — указывает он.Происходящее на Украине стало результатом действий американской верхушки, которая втянула Запад в войну в Ираке в 2003 году, разрушила Ливию и Сирию, говорится в статье. Эта политическая элита считает, что сможет изменить мир, но пока лишь ломает его, уверен автор.В статье напомнили, что Вашингтон очень долго предупреждали, что расширение НАТО станет красной линией для России. В результате начался кровавый и затянувшийся конфликт, заключает автор.В России неоднократно указывали на агрессивный курс НАТО в отношении Москвы. Блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство и конфронтацию. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такая политика Североатлантического альянса не может принести большей безопасности региону.
https://ria.ru/20240429/vsu-1943006288.html
https://ria.ru/20240429/vsu-1943000827.html
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в мире, украина, россия, дмитрий песков, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Дмитрий Песков, НАТО
Это дешевле. В Британии пришли к неожиданному выводу о конфликте на Украине

DM: Украине стоит выбрать невыгодный мир с Россией, нежели сражаться дальше

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРазбитый танк ВСУ
Разбитый танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
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Разбитый танк ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Затянувшийся украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном, должен быть разрешен дипломатическим путем, пишет обозреватель Daily Mail Питер Хитченс.
"Все, что мы вынесли из украинского конфликта, это то, что <…> целенаправленные попытки вывести из себя могущественного соседа обернутся проблемами и что худой компромисс дешевле и безопаснее, чем борьба до самого конца", — указывает он.
Украинские военные в городе Часов Яр - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
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10:58
Происходящее на Украине стало результатом действий американской верхушки, которая втянула Запад в войну в Ираке в 2003 году, разрушила Ливию и Сирию, говорится в статье. Эта политическая элита считает, что сможет изменить мир, но пока лишь ломает его, уверен автор.
В статье напомнили, что Вашингтон очень долго предупреждали, что расширение НАТО станет красной линией для России. В результате начался кровавый и затянувшийся конфликт, заключает автор.
В России неоднократно указывали на агрессивный курс НАТО в отношении Москвы. Блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство и конфронтацию. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такая политика Североатлантического альянса не может принести большей безопасности региону.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
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09:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДмитрий ПесковНАТО
 
 
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