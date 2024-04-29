Солдаты ВСУ сделали шокирующее заявление о России
El Pais: солдаты ВСУ признали превосходство ВС РФ на Авдеевском направлении
© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Солдаты ВСУ на Авдеевском направлении признали превосходство российской армии, пишет El Pais.
"Они становятся все лучше и лучше…", — сказал один из военных.
"Они становятся все лучше и лучше…", — сказал один из военных.
В статье отмечается, что российская армия продемонстрировала повышенную способность к обучению и адаптации на поле боя, как в тактическом, так и в технологическом плане.
По мнению командующего объединенными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи, чьи слова приводит издание, особенное беспокойство альянса вызывает скачок, который Россия сделала в сфере вооружений.
Ранее в апреле Каволи заявлял, что российские силы пятикратно превосходят ВСУ по обеспечению боеприпасами. Он также отмечал, что Россия производит в три раза больше артиллерийских снарядов, чем весь блок НАТО.
По мнению командующего объединенными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи, чьи слова приводит издание, особенное беспокойство альянса вызывает скачок, который Россия сделала в сфере вооружений.
Ранее в апреле Каволи заявлял, что российские силы пятикратно превосходят ВСУ по обеспечению боеприпасами. Он также отмечал, что Россия производит в три раза больше артиллерийских снарядов, чем весь блок НАТО.