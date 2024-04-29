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Солдаты ВСУ сделали шокирующее заявление о России - РИА Новости, 29.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:17 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/ukraina-1943002641.html
Солдаты ВСУ сделали шокирующее заявление о России
Солдаты ВСУ сделали шокирующее заявление о России - РИА Новости, 29.04.2024
Солдаты ВСУ сделали шокирующее заявление о России
"Они становятся все лучше и лучше…", — сказал один из военных. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T10:17
2024-04-29T10:17
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
россия
украина
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Солдаты ВСУ на Авдеевском направлении признали превосходство российской армии, пишет El Pais. "Они становятся все лучше и лучше…", — сказал один из военных. В статье отмечается, что российская армия продемонстрировала повышенную способность к обучению и адаптации на поле боя, как в тактическом, так и в технологическом плане. По мнению командующего объединенными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи, чьи слова приводит издание, особенное беспокойство альянса вызывает скачок, который Россия сделала в сфере вооружений. Ранее в апреле Каволи заявлял, что российские силы пятикратно превосходят ВСУ по обеспечению боеприпасами. Он также отмечал, что Россия производит в три раза больше артиллерийских снарядов, чем весь блок НАТО.
https://ria.ru/20240429/ukraina-1943000310.html
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в мире, вооруженные силы украины, россия, украина
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Солдаты ВСУ сделали шокирующее заявление о России

El Pais: солдаты ВСУ признали превосходство ВС РФ на Авдеевском направлении

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Солдаты ВСУ на Авдеевском направлении признали превосходство российской армии, пишет El Pais.

"Они становятся все лучше и лучше…", — сказал один из военных.
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В статье отмечается, что российская армия продемонстрировала повышенную способность к обучению и адаптации на поле боя, как в тактическом, так и в технологическом плане.

По мнению командующего объединенными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи, чьи слова приводит издание, особенное беспокойство альянса вызывает скачок, который Россия сделала в сфере вооружений.

Ранее в апреле Каволи заявлял, что российские силы пятикратно превосходят ВСУ по обеспечению боеприпасами. Он также отмечал, что Россия производит в три раза больше артиллерийских снарядов, чем весь блок НАТО.
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