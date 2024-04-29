https://ria.ru/20240429/ukraina-1943002641.html

Солдаты ВСУ сделали шокирующее заявление о России

Солдаты ВСУ сделали шокирующее заявление о России - РИА Новости, 29.04.2024

Солдаты ВСУ сделали шокирующее заявление о России

"Они становятся все лучше и лучше…", — сказал один из военных. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T10:17

2024-04-29T10:17

2024-04-29T10:17

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0eafa6a5952d9cc3e2eb24cf8e8bf0cd.jpg

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Солдаты ВСУ на Авдеевском направлении признали превосходство российской армии, пишет El Pais. "Они становятся все лучше и лучше…", — сказал один из военных. В статье отмечается, что российская армия продемонстрировала повышенную способность к обучению и адаптации на поле боя, как в тактическом, так и в технологическом плане. По мнению командующего объединенными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи, чьи слова приводит издание, особенное беспокойство альянса вызывает скачок, который Россия сделала в сфере вооружений. Ранее в апреле Каволи заявлял, что российские силы пятикратно превосходят ВСУ по обеспечению боеприпасами. Он также отмечал, что Россия производит в три раза больше артиллерийских снарядов, чем весь блок НАТО.

https://ria.ru/20240429/ukraina-1943000310.html

https://ria.ru/20240429/tanki-1942994415.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вооруженные силы украины, россия, украина