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Мгновение ока. Решение Украины после ударов России вызвало шок в Британии - РИА Новости, 29.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:48 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/ukraina-1943000310.html
Мгновение ока. Решение Украины после ударов России вызвало шок в Британии
Мгновение ока. Решение Украины после ударов России вызвало шок в Британии - РИА Новости, 29.04.2024
Мгновение ока. Решение Украины после ударов России вызвало шок в Британии
"Они могут припарковать их рядом с танками Challenger", — написал один из комментаторов. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T09:48
2024-04-29T09:48
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Читатели издания Daily Mail активно обсуждают новость о том, что Украина была вынуждена убрать с передовой танки Abrams из-за ударов России. "Они могут припарковать их рядом с танками Challenger", — написал один из комментаторов."А что будет, когда появятся "меняющие правила игры" истребители F16, которые собьют в мгновение ока!" — отметил другой. "Украина проиграла войну. Продолжение конфликта может устраивать США, но не принесет пользы ни Украине, ни молодым людям, которые потеряют свои жизни", — поддержал третий."Чем дольше война, тем выше прибыль, и США рады сражаться до последнего украинца", — поделился мнением еще один из пользователей."Наступает новая эра в военном деле, армии всего мира наблюдают за происходящим, жаль, что НАТО использует Украину в качестве полигона для испытаний своего оружия!" — заключили читатели. Агентство Associated Press со ссылкой на источники в Пентагоне ранее сообщало, что Украина отвела из зоны боевых действий американские танки Abrams M1A1, поскольку российские беспилотники сделали их слишком уязвимыми для применения. Позже эту информацию подтвердил депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский.
https://ria.ru/20240429/tanki-1942994415.html
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в мире, украина, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, НАТО

Мгновение ока. Решение Украины после ударов России вызвало шок в Британии

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПодбитый танк Abrams
Подбитый танк Abrams - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Подбитый танк Abrams. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Читатели издания Daily Mail активно обсуждают новость о том, что Украина была вынуждена убрать с передовой танки Abrams из-за ударов России.

"Они могут припарковать их рядом с танками Challenger", — написал один из комментаторов.
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"А что будет, когда появятся "меняющие правила игры" истребители F16, которые собьют в мгновение ока!" — отметил другой.

"Украина проиграла войну. Продолжение конфликта может устраивать США, но не принесет пользы ни Украине, ни молодым людям, которые потеряют свои жизни", — поддержал третий.

"Чем дольше война, тем выше прибыль, и США рады сражаться до последнего украинца", — поделился мнением еще один из пользователей.

"Наступает новая эра в военном деле, армии всего мира наблюдают за происходящим, жаль, что НАТО использует Украину в качестве полигона для испытаний своего оружия!" — заключили читатели.

Агентство Associated Press со ссылкой на источники в Пентагоне ранее сообщало, что Украина отвела из зоны боевых действий американские танки Abrams M1A1, поскольку российские беспилотники сделали их слишком уязвимыми для применения. Позже эту информацию подтвердил депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский.
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