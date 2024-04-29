https://ria.ru/20240429/ukraina-1942985978.html

Украина пересмотрела соблюдение конвенции по правам человека

Украина пересмотрела соблюдение конвенции по правам человека - РИА Новости, 29.04.2024

Украина пересмотрела соблюдение конвенции по правам человека

Украина пересмотрела положения своего заявления об отступлении от обязательств в рамках Европейской конвенции по правам человека и Международного пакта о... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T06:36

2024-04-29T06:36

2024-04-29T09:30

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Украина пересмотрела положения своего заявления об отступлении от обязательств в рамках Европейской конвенции по правам человека и Международного пакта о гражданских и политических правах во время военного положения, следует из документа, опубликованного на сайте Совета Европы."В связи с введением военного положения на Украине конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции Украины могут быть временно ограничены на период военного положения", — говорится в нем.Киев подал это заявление еще в начале апреля, но СМИ обратили на него внимание только сейчас.Перечисленные статьи конституции гарантируют неприкосновенность жилья, тайну переписки, невмешательство в личную и семейную жизнь, свободу передвижения, права на свободу мысли и слова и на участие в управлении общественными делами, право свободно избирать и быть избранными и тому подобное.Украинские власти отмечают, что во время военного положения могут применять такие меры, как: Впервые Украина подала заявление об отступлении от конвенции по правам человека и пакта о гражданских и политических правах во время военного положения в марте 2022 года. При этом еще в мае 2015-го Верховная рада объявила о праве властей отказаться от некоторых международных обязательств по защите прав человека в рамках так называемой антитеррористической операции в Донбассе.В обновленной версии заявления отменяется отступление от некоторых статей конвенции и пакта, касающихся, в частности, принуждения к труду, произвольных задержаний, права на свободу мысли, совести и религии и свободу мирных собраний.Как следует из отчета УВКПЧ ООН за 2023 год, количество нарушений прав людей на свободу и безопасность, совершенных украинскими войсками, резко возросло с 24 февраля 2022 года. Среди прочего, фиксировались произвольные задержания и насильственные исчезновения. Кроме того, более 40 заключенных в украинских тюрьмах сообщили ООН, что подвергались пыткам и сексуальному насилию, в основном в секретных центрах содержания под стражей.

https://ria.ru/20240422/gosdep-1941644746.html

https://ria.ru/20240419/ukraina-1941111189.html

https://ria.ru/20240402/prestupleniya-1937368024.html

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в мире, украина, совет европы, оон, верховная рада украины