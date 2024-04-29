Украина пересмотрела соблюдение конвенции по правам человека
Украина пересмотрела соблюдение конвенции по правам человека Совета Европы
Штаб-квартира Совета Европы в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Украина пересмотрела положения своего заявления об отступлении от обязательств в рамках Европейской конвенции по правам человека и Международного пакта о гражданских и политических правах во время военного положения, следует из документа, опубликованного на сайте Совета Европы.
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"В связи с введением военного положения на Украине конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции Украины могут быть временно ограничены на период военного положения", — говорится в нем.
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Киев подал это заявление еще в начале апреля, но СМИ обратили на него внимание только сейчас.
Перечисленные статьи конституции гарантируют неприкосновенность жилья, тайну переписки, невмешательство в личную и семейную жизнь, свободу передвижения, права на свободу мысли и слова и на участие в управлении общественными делами, право свободно избирать и быть избранными и тому подобное.
Украинские власти отмечают, что во время военного положения могут применять такие меры, как:
- принудительное отчуждение имущества для нужд государства;
- комендантский час;
- особый режим въезда и выезда;
- осуществление досмотров;
- запрет митингов и демонстраций;
- запрет или ограничение на выбор места пребывания или места жительства.
Впервые Украина подала заявление об отступлении от конвенции по правам человека и пакта о гражданских и политических правах во время военного положения в марте 2022 года. При этом еще в мае 2015-го Верховная рада объявила о праве властей отказаться от некоторых международных обязательств по защите прав человека в рамках так называемой антитеррористической операции в Донбассе.
В обновленной версии заявления отменяется отступление от некоторых статей конвенции и пакта, касающихся, в частности, принуждения к труду, произвольных задержаний, права на свободу мысли, совести и религии и свободу мирных собраний.
Как следует из отчета УВКПЧ ООН за 2023 год, количество нарушений прав людей на свободу и безопасность, совершенных украинскими войсками, резко возросло с 24 февраля 2022 года. Среди прочего, фиксировались произвольные задержания и насильственные исчезновения. Кроме того, более 40 заключенных в украинских тюрьмах сообщили ООН, что подвергались пыткам и сексуальному насилию, в основном в секретных центрах содержания под стражей.