https://ria.ru/20240429/ukraina-1942977759.html
Раскрыты неожиданные подробности убийства двух украинцев в Германии
Раскрыты неожиданные подробности убийства двух украинцев в Германии - РИА Новости, 29.04.2024
Раскрыты неожиданные подробности убийства двух украинцев в Германии
Украинские военные, убитые в городе Мурнау на юге Баварии, и россиянин, подозреваемый по делу, были знакомы и до инцидента вместе выпивали, сообщил местный... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T01:53
2024-04-29T01:53
2024-04-29T08:27
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Украинские военные, убитые в городе Мурнау на юге Баварии, и россиянин, подозреваемый по делу, были знакомы и до инцидента вместе выпивали, сообщил местный житель изданию Bayerische Rundfunk 24."Мужчина из Мурнау рассказал BR24, что подозреваемый и две его жертвы были друзьями и совсем недавно вместе пили пиво", — говорится в материале. При этом другой местный житель назвал подозреваемого "русским немцем".По словам министра внутренних дел Баварии Йоахима Херрманна, инцидент мог спровоцировать алкоголь."Есть показания свидетелей, что троих фигурантов дела уже видели вместе раньше. Есть признаки того, что сыграть роль могло большое количество (употребленного. — Прим. ред.) алкоголя у всех участников", — заявил он.Как отмечает BR24, по данным первоначального полицейского расследования, между убитыми, которым было 36 и 23 года, и 57-летним подозреваемым произошла ссора.В субботу вечером рядом с торговым центром в городе Мурнау обнаружили двух мужчин с колото-резаными ранами. Один из них погиб на месте, второй позднее умер в больнице. Оба оказались гражданами Украины. Вскоре после произошедшего полиция задержала жившего неподалеку россиянина, которого подозревают в совершении двойного убийства.Как заявили в МИД Украины, погибшие были военными ВСУ, которые проходили медицинскую реабилитацию в Германии. Сейчас дипломаты выясняют, в каких подразделениях служили мужчины.
https://ria.ru/20240216/ubiystvo-1927791244.html
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в мире, германия, бавария, украина, йоахим херрман, вооруженные силы украины
В мире, Германия, Бавария, Украина, Йоахим Херрман, Вооруженные силы Украины
Раскрыты неожиданные подробности убийства двух украинцев в Германии
BR24: убитые в Баварии украинцы и подозреваемый по делу россиянин были знакомы