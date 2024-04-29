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Украинца осудили за неявку в военкомат из-за похмелья
Украинца осудили за неявку в военкомат из-за похмелья - РИА Новости, 29.04.2024
Украинца осудили за неявку в военкомат из-за похмелья
Житель Украины получил год условно за неявку в военкомат из-за похмелья, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на приговор Красиловского райсуда Хмельницкой... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T00:59
2024-04-29T00:59
2024-04-29T00:59
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Житель Украины получил год условно за неявку в военкомат из-за похмелья, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на приговор Красиловского райсуда Хмельницкой области.Как говорится в документе, украинец объяснил неявку употреблением спиртного накануне назначенной даты прибытия по повестке."Накануне дня явки в ТЦК (территориальный центр комплектования. — аналог военкомата.) он напился, а на следующий день ему было плохо, поэтому он не явился по вызову", — приводит издание решение суда.В ходе судебного разбирательства украинец признал вину, выразил раскаяние и сообщил о готовности отправиться в армию, в результате он получил год испытательного срока вместо трех лет тюрьмы.Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате.В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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в мире, украина, хмельницкая область, владимир зеленский
В мире, Украина, Хмельницкая область, Владимир Зеленский
Украинца осудили за неявку в военкомат из-за похмелья
"Страна.ua": украинец получил год условно за неявку в военкомат из-за похмелья
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Житель Украины получил год условно за неявку в военкомат из-за похмелья, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на приговор Красиловского райсуда Хмельницкой области.
Как говорится в документе, украинец объяснил неявку употреблением спиртного накануне назначенной даты прибытия по повестке.
"Накануне дня явки в ТЦК (территориальный центр комплектования. — аналог военкомата.) он напился, а на следующий день ему было плохо, поэтому он не явился по вызову", — приводит издание решение суда.
В ходе судебного разбирательства украинец признал вину, выразил раскаяние и сообщил о готовности отправиться в армию, в результате он получил год испытательного срока вместо трех лет тюрьмы.
Владимир Зеленский
16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате.
В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.