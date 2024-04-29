https://ria.ru/20240429/ukraina-1942974720.html

На 10 лет вперед: Зеленский сделал заявление о переговорах с США

На 10 лет вперед: Зеленский сделал заявление о переговорах с США - РИА Новости, 29.04.2024

На 10 лет вперед: Зеленский сделал заявление о переговорах с США

США и Украина ведут переговоры о военной и финансовой поддержке Киева на следующие 10 лет, заявил Владимир Зеленский в своем видеообращении. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T00:27

2024-04-29T00:27

2024-04-29T00:27

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. США и Украина ведут переговоры о военной и финансовой поддержке Киева на следующие 10 лет, заявил Владимир Зеленский в своем видеообращении.По его утверждению, переговоры идут в рамках работы над двусторонним соглашением о сотрудничестве в сфере безопасности. При этом цель Киева сделать это соглашение "наиболее сильным из всех" других подобных соглашений по безопасности с другими странами."Работаем и над тем, чтобы зафиксировать конкретные уровни поддержки на этот год и на следующие 10 лет. Это и вооруженная поддержка, и финансовая, и политическая, и то, что касается совместного производства оружия", — заявил Зеленский.Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Соединенное Королевство продолжит предоставлять Украине военную помощь по крайне мере на текущем уровне до конца десятилетия.В январе британский премьер в ходе визита в Киев объявил о выделении крупнейшего пакета помощи в размере 2,5 миллиарда фунтов на 2024 год и подписал с Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Договор рассчитан на 10 лет, Великобритания обязалась поддерживать Украину в этот период.

https://ria.ru/20240428/ukraina-1942948603.html

https://ria.ru/20240428/borrel-1942945534.html

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в мире, украина, сша, великобритания, владимир зеленский, риши сунак