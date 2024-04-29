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В ФРГ утверждают, что подозреваемый в убийстве украинцев был россиянином - РИА Новости, 29.04.2024
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23:18 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/ubiystvo-1943088300.html
В ФРГ утверждают, что подозреваемый в убийстве украинцев был россиянином
В ФРГ утверждают, что подозреваемый в убийстве украинцев был россиянином - РИА Новости, 29.04.2024
В ФРГ утверждают, что подозреваемый в убийстве украинцев был россиянином
Правоохранители Германии утверждают, что подозреваемый в убийстве украинцев в немецком Мурнау является гражданином России. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T23:18
2024-04-29T23:18
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БЕРЛИН, 29 апр — РИА Новости. Правоохранители Германии утверждают, что подозреваемый в убийстве украинцев в немецком Мурнау является гражданином России. Ранее в понедельник в Генеральном консульстве РФ в Бонне РИА Новости сообщали, что на тот момент не было подтверждения, что задержанный по обвинению в убийстве двух граждан Украины в немецком Мурнау является гражданином России. В совместном релизе генпрокуратуры Мюнхена и главного полицейского управления Юга Верхней Баварии утверждается, что "57-летний гражданин России, который был задержан в качестве подозреваемого сразу после совершения преступления, в настоящее время находится под стражей". В заявлении также говорится, что главный подозреваемый, согласно первоначальному расследованию, проживал в Германии с начала 1990-х годов. Ранее сообщалось, что в субботу вечером рядом с торговым центром в городе Мурнау были обнаружены двое мужчин с колото-резанными ранами. Один из них скончался на месте, второй позднее умер в больнице. Оба оказались гражданами Украины. Вскоре после произошедшего полиция задержала жившего неподалеку гражданина РФ, который подозревается в совершении двойного убийства. В воскресенье местная полиция сообщила, что прокуратура Мюнхена выдала ордер на его арест. Позднее МИД Украины заявил, что погибшие были украинскими военными, проходившими медицинскую реабилитацию в Германии.
https://ria.ru/20240429/ukraina-1942977759.html
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россия, германия, украина, в мире
Россия, Германия, Украина, В мире
В ФРГ утверждают, что подозреваемый в убийстве украинцев был россиянином

МВД Германии: подозреваемый в убийстве украинцев в Мурнау является россиянином

© РИА Новости / Ангелина ТимофееваПолицейские в ФРГ
Полицейские в ФРГ - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Ангелина Тимофеева
Полицейские в ФРГ. Архивное фото
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БЕРЛИН, 29 апр — РИА Новости. Правоохранители Германии утверждают, что подозреваемый в убийстве украинцев в немецком Мурнау является гражданином России.
Ранее в понедельник в Генеральном консульстве РФ в Бонне РИА Новости сообщали, что на тот момент не было подтверждения, что задержанный по обвинению в убийстве двух граждан Украины в немецком Мурнау является гражданином России.
Сотрудники полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
Раскрыты неожиданные подробности убийства двух украинцев в Германии
Вчера, 01:53
В совместном релизе генпрокуратуры Мюнхена и главного полицейского управления Юга Верхней Баварии утверждается, что "57-летний гражданин России, который был задержан в качестве подозреваемого сразу после совершения преступления, в настоящее время находится под стражей".
В заявлении также говорится, что главный подозреваемый, согласно первоначальному расследованию, проживал в Германии с начала 1990-х годов.
Ранее сообщалось, что в субботу вечером рядом с торговым центром в городе Мурнау были обнаружены двое мужчин с колото-резанными ранами. Один из них скончался на месте, второй позднее умер в больнице. Оба оказались гражданами Украины. Вскоре после произошедшего полиция задержала жившего неподалеку гражданина РФ, который подозревается в совершении двойного убийства. В воскресенье местная полиция сообщила, что прокуратура Мюнхена выдала ордер на его арест. Позднее МИД Украины заявил, что погибшие были украинскими военными, проходившими медицинскую реабилитацию в Германии.
Сотрудник полиции Германии - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
МИД Украины установил личности убитых в Германии мужчин
28 апреля, 22:23
 
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