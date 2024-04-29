https://ria.ru/20240429/ubiystvo-1943088300.html

В ФРГ утверждают, что подозреваемый в убийстве украинцев был россиянином

В ФРГ утверждают, что подозреваемый в убийстве украинцев был россиянином - РИА Новости, 29.04.2024

В ФРГ утверждают, что подозреваемый в убийстве украинцев был россиянином

Правоохранители Германии утверждают, что подозреваемый в убийстве украинцев в немецком Мурнау является гражданином России. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T23:18

2024-04-29T23:18

2024-04-29T23:18

россия

германия

украина

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/138886/25/1388862511_0:0:1328:747_1920x0_80_0_0_1bc81e1dbaac51cbd150515df37ee57d.jpg

БЕРЛИН, 29 апр — РИА Новости. Правоохранители Германии утверждают, что подозреваемый в убийстве украинцев в немецком Мурнау является гражданином России. Ранее в понедельник в Генеральном консульстве РФ в Бонне РИА Новости сообщали, что на тот момент не было подтверждения, что задержанный по обвинению в убийстве двух граждан Украины в немецком Мурнау является гражданином России. В совместном релизе генпрокуратуры Мюнхена и главного полицейского управления Юга Верхней Баварии утверждается, что "57-летний гражданин России, который был задержан в качестве подозреваемого сразу после совершения преступления, в настоящее время находится под стражей". В заявлении также говорится, что главный подозреваемый, согласно первоначальному расследованию, проживал в Германии с начала 1990-х годов. Ранее сообщалось, что в субботу вечером рядом с торговым центром в городе Мурнау были обнаружены двое мужчин с колото-резанными ранами. Один из них скончался на месте, второй позднее умер в больнице. Оба оказались гражданами Украины. Вскоре после произошедшего полиция задержала жившего неподалеку гражданина РФ, который подозревается в совершении двойного убийства. В воскресенье местная полиция сообщила, что прокуратура Мюнхена выдала ордер на его арест. Позднее МИД Украины заявил, что погибшие были украинскими военными, проходившими медицинскую реабилитацию в Германии.

https://ria.ru/20240429/ukraina-1942977759.html

https://ria.ru/20240428/pogibshie-1942967228.html

россия

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, германия, украина, в мире