https://ria.ru/20240429/ubiystvo-1943048522.html

В генконсульстве России прокомментировали убийство украинцев в Германии

В генконсульстве России прокомментировали убийство украинцев в Германии - РИА Новости, 29.04.2024

В генконсульстве России прокомментировали убийство украинцев в Германии

На данный момент нет подтверждения, что задержанный по обвинению в убийстве двух граждан Украины в немецком Мурнау является гражданином России, сообщили РИА... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T16:39

2024-04-29T16:39

2024-04-29T17:03

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. На данный момент нет подтверждения, что задержанный по обвинению в убийстве двух граждан Украины в немецком Мурнау является гражданином России, сообщили РИА Новости в Генеральном консульстве РФ в Бонне."Информации о задержании российского гражданина в связи с упомянутыми в СМИ событиями в генеральное консульство не поступало. На данный момент нет подтверждения, что у подозреваемого вообще имеется российское гражданство. В сообщениях СМИ фигурирует слово "русский", - сказали в генеральном консульстве.В консульстве напомнили, что на территории Германии постоянно проживают сотни тысяч русскоязычных граждан, не являющихся гражданами России, а также тех, кто имеет два гражданства - России и ФРГ. "Таких местные власти признают только в качестве граждан Германии", - отметили в генконсульстве."В соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях сообщать нам об их задержании компетентные ведомства страны пребывания не обязаны. Кроме того, они не должны этого делать и в случае, если сам задержанный выражает такое пожелание. Также возможно, что информация к нам пока не дошла. Держим вопрос на контроле", - заявили в генконсульстве.При этом в генконсульстве отметили готовность оказать задержанному необходимое консульское содействие в случае поступления от него соответствующего обращения.В субботу вечером рядом с торговым центром в городе Мурнау были обнаружены двое мужчин с колото-резаными ранами. Один из них скончался на месте, второй позднее умер в больнице. Оба оказались гражданами Украины. Вскоре после произошедшего местная полиция сообщила о том, что задержала жившего неподалеку гражданина РФ, который подозревается в совершении двойного убийства. В воскресенье местная полиция сообщила, что прокуратура Мюнхена выдала ордер на его арест.Позднее МИД Украины заявил, что погибшие были украинскими военными, проходившими медицинскую реабилитацию в Германии.

https://ria.ru/20240429/agenty-1942941585.html

https://ria.ru/20240429/ukraina-1942977759.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, бонн, германия, россия, украина