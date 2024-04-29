В Германии заявили, что не потерпят убийства украинцев на своей земле
Хебештрайт: ФРГ не потерпит убийства украинцев на своей земле
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Германия не потерпит убийства украинцев на своей земле, заявил в понедельник пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, при этом отказавшись комментировать подробности убийства двух украинских граждан в баварском городе Мурнау.
"Ясно, что в любом случае мы не может терпеть подобного в Германии", - сказал Хебештрайт на пресс-конференции кабмина. По его словам, украинские беженцы в Германии должны быть в безопасности.
Он не стал комментировать убийство двух украинских граждан в Мурнау, подчеркнув, что необходимо выяснить все обстоятельства произошедшего, чем и занимаются в настоящие время следственные органы Баварии.
В субботу вечером рядом с торговым центром в городе Мурнау были обнаружены двое мужчин с колото-резанными ранами. Один из них скончался на месте, второй позднее умер в больнице. Оба оказались гражданами Украины. Вскоре после произошедшего полиция задержала жившего неподалеку гражданина РФ, который подозревается в совершении двойного убийства. В воскресенье местная полиция сообщила, что прокуратура Мюнхена выдала ордер на его арест.
Позднее МИД Украины заявил, что погибшие были украинскими военными, проходившими медицинскую реабилитацию в Германии.