https://ria.ru/20240429/ubiystvo-1943037886.html

В Германии заявили, что не потерпят убийства украинцев на своей земле

В Германии заявили, что не потерпят убийства украинцев на своей земле - РИА Новости, 29.04.2024

В Германии заявили, что не потерпят убийства украинцев на своей земле

Германия не потерпит убийства украинцев на своей земле, заявил в понедельник пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, при этом отказавшись комментировать РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T15:13

2024-04-29T15:13

2024-04-29T15:13

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Германия не потерпит убийства украинцев на своей земле, заявил в понедельник пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, при этом отказавшись комментировать подробности убийства двух украинских граждан в баварском городе Мурнау. "Ясно, что в любом случае мы не может терпеть подобного в Германии", - сказал Хебештрайт на пресс-конференции кабмина. По его словам, украинские беженцы в Германии должны быть в безопасности. Он не стал комментировать убийство двух украинских граждан в Мурнау, подчеркнув, что необходимо выяснить все обстоятельства произошедшего, чем и занимаются в настоящие время следственные органы Баварии. В субботу вечером рядом с торговым центром в городе Мурнау были обнаружены двое мужчин с колото-резанными ранами. Один из них скончался на месте, второй позднее умер в больнице. Оба оказались гражданами Украины. Вскоре после произошедшего полиция задержала жившего неподалеку гражданина РФ, который подозревается в совершении двойного убийства. В воскресенье местная полиция сообщила, что прокуратура Мюнхена выдала ордер на его арест. Позднее МИД Украины заявил, что погибшие были украинскими военными, проходившими медицинскую реабилитацию в Германии.

https://ria.ru/20240429/ukraina-1942977759.html

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