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В Германии заявили, что не потерпят убийства украинцев на своей земле - РИА Новости, 29.04.2024
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15:13 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/ubiystvo-1943037886.html
В Германии заявили, что не потерпят убийства украинцев на своей земле
В Германии заявили, что не потерпят убийства украинцев на своей земле - РИА Новости, 29.04.2024
В Германии заявили, что не потерпят убийства украинцев на своей земле
Германия не потерпит убийства украинцев на своей земле, заявил в понедельник пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, при этом отказавшись комментировать РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T15:13
2024-04-29T15:13
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Германия не потерпит убийства украинцев на своей земле, заявил в понедельник пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, при этом отказавшись комментировать подробности убийства двух украинских граждан в баварском городе Мурнау. "Ясно, что в любом случае мы не может терпеть подобного в Германии", - сказал Хебештрайт на пресс-конференции кабмина. По его словам, украинские беженцы в Германии должны быть в безопасности. Он не стал комментировать убийство двух украинских граждан в Мурнау, подчеркнув, что необходимо выяснить все обстоятельства произошедшего, чем и занимаются в настоящие время следственные органы Баварии. В субботу вечером рядом с торговым центром в городе Мурнау были обнаружены двое мужчин с колото-резанными ранами. Один из них скончался на месте, второй позднее умер в больнице. Оба оказались гражданами Украины. Вскоре после произошедшего полиция задержала жившего неподалеку гражданина РФ, который подозревается в совершении двойного убийства. В воскресенье местная полиция сообщила, что прокуратура Мюнхена выдала ордер на его арест. Позднее МИД Украины заявил, что погибшие были украинскими военными, проходившими медицинскую реабилитацию в Германии.
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в мире, германия, украина, бавария
В мире, Германия, Украина, Бавария
В Германии заявили, что не потерпят убийства украинцев на своей земле

Хебештрайт: ФРГ не потерпит убийства украинцев на своей земле

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Германия не потерпит убийства украинцев на своей земле, заявил в понедельник пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, при этом отказавшись комментировать подробности убийства двух украинских граждан в баварском городе Мурнау.
"Ясно, что в любом случае мы не может терпеть подобного в Германии", - сказал Хебештрайт на пресс-конференции кабмина. По его словам, украинские беженцы в Германии должны быть в безопасности.
Он не стал комментировать убийство двух украинских граждан в Мурнау, подчеркнув, что необходимо выяснить все обстоятельства произошедшего, чем и занимаются в настоящие время следственные органы Баварии.
В субботу вечером рядом с торговым центром в городе Мурнау были обнаружены двое мужчин с колото-резанными ранами. Один из них скончался на месте, второй позднее умер в больнице. Оба оказались гражданами Украины. Вскоре после произошедшего полиция задержала жившего неподалеку гражданина РФ, который подозревается в совершении двойного убийства. В воскресенье местная полиция сообщила, что прокуратура Мюнхена выдала ордер на его арест.
Позднее МИД Украины заявил, что погибшие были украинскими военными, проходившими медицинскую реабилитацию в Германии.
Сотрудники полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
Раскрыты неожиданные подробности убийства двух украинцев в Германии
01:53
 
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