https://ria.ru/20240429/telegram-1942989636.html

Telegram заблокировал чат-боты ГУР Украины, заявили в Киеве

Telegram заблокировал чат-боты ГУР Украины, заявили в Киеве - РИА Новости, 29.04.2024

Telegram заблокировал чат-боты ГУР Украины, заявили в Киеве

Главное управление разведки Минобороны Украины пожаловалось, что Telegram заблокировал несколько официальных украинских чат-ботов, в том числе мессенджер самого РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T07:50

2024-04-29T07:50

2024-04-29T11:29

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Главное управление разведки Минобороны Украины пожаловалось, что Telegram заблокировал несколько официальных украинских чат-ботов, в том числе мессенджер самого ГУР. Это решение в ведомстве назвали необоснованным. При этом сами украинские власти не раз заявляли, что видят в Telegram угрозу для национальной безопасности. Об этом, в частности, говорили начальник ГУР Кирилл Буданов (в России ему предъявили обвинение в причастности к терактам) и представитель ведомства Андрей Юсов. Алексей Данилов, занимавший пост секретаря СНБО, еще в ноябре прошлого года назвал необходимой блокировку мессенджера как вредоносного приложения. В конце марта группа депутатов зарегистрировала в Верховной раде законопроект о госрегулировании Telegram на территории Украины. * Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240423/permyakov-1941669007.html

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в мире, украина, россия, алексей данилов, telegram, верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины