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Telegram заблокировал чат-боты ГУР Украины, заявили в Киеве - РИА Новости, 29.04.2024
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07:50 29.04.2024 (обновлено: 11:29 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/telegram-1942989636.html
Telegram заблокировал чат-боты ГУР Украины, заявили в Киеве
Telegram заблокировал чат-боты ГУР Украины, заявили в Киеве - РИА Новости, 29.04.2024
Telegram заблокировал чат-боты ГУР Украины, заявили в Киеве
Главное управление разведки Минобороны Украины пожаловалось, что Telegram заблокировал несколько официальных украинских чат-ботов, в том числе мессенджер самого РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T07:50
2024-04-29T11:29
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Главное управление разведки Минобороны Украины пожаловалось, что Telegram заблокировал несколько официальных украинских чат-ботов, в том числе мессенджер самого ГУР. Это решение в ведомстве назвали необоснованным. При этом сами украинские власти не раз заявляли, что видят в Telegram угрозу для национальной безопасности. Об этом, в частности, говорили начальник ГУР Кирилл Буданов (в России ему предъявили обвинение в причастности к терактам) и представитель ведомства Андрей Юсов. Алексей Данилов, занимавший пост секретаря СНБО, еще в ноябре прошлого года назвал необходимой блокировку мессенджера как вредоносного приложения. В конце марта группа депутатов зарегистрировала в Верховной раде законопроект о госрегулировании Telegram на территории Украины. * Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240423/permyakov-1941669007.html
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в мире, украина, россия, алексей данилов, telegram, верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Россия, Алексей Данилов, Telegram, Верховная Рада Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Telegram заблокировал чат-боты ГУР Украины, заявили в Киеве

ГУР МО Украины пожаловалось на блокировку официальных чат-ботов в Telegram

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Главное управление разведки Минобороны Украины пожаловалось, что Telegram заблокировал несколько официальных украинских чат-ботов, в том числе мессенджер самого ГУР.
Это решение в ведомстве назвали необоснованным.
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При этом сами украинские власти не раз заявляли, что видят в Telegram угрозу для национальной безопасности. Об этом, в частности, говорили начальник ГУР Кирилл Буданов (в России ему предъявили обвинение в причастности к терактам) и представитель ведомства Андрей Юсов. Алексей Данилов, занимавший пост секретаря СНБО, еще в ноябре прошлого года назвал необходимой блокировку мессенджера как вредоносного приложения.
В конце марта группа депутатов зарегистрировала в Верховной раде законопроект о госрегулировании Telegram на территории Украины.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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