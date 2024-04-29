https://ria.ru/20240429/tankist-1942985043.html

Российские танкисты срывают попытки ВСУ закрепиться под Харьковом

Российские танкисты срывают попытки ВСУ закрепиться под Харьковом - РИА Новости, 29.04.2024

Российские танкисты срывают попытки ВСУ закрепиться под Харьковом

Танкисты группировки войск прикрытия российской границы ведут постоянный огонь по позициям противника, который пытается окопаться под Харьковом и в приграничных РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T06:08

2024-04-29T06:08

2024-04-29T07:38

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 апр - РИА Новости. Танкисты группировки войск прикрытия российской границы ведут постоянный огонь по позициям противника, который пытается окопаться под Харьковом и в приграничных районах, рассказал РИА Новости командир танкового батальона."Противник подходит ближе к границе и начинает окапываться. Чтобы предотвратить окапывание противника, мы наносим ему огневое поражение, чтобы он не мог закрепиться на этом месте", — сказал командир.По его словам, танкисты попали по опорному пункту ВСУ под Харьковом, на котором производились инженерные работы. После первого пристрелочного выстрела операторы БПЛА передали поправку координат, и тремя последующими выстрелами цель была уничтожена.Управлением боевой работой командир батальона ведет непосредственно вблизи огневых позиций, в случае необходимости эвакуации или поломки связи выдвигается к экипажу."Он переживает за нас очень сильно. Мы его за глаза так "папкой" называем, переживает за нас. Есть такое!" — рассказал танкист с позывным "Слепой".Боец подчеркнул, что воюет за свою землю."Воюем за нашу землю, за наши города... Очень обидно, что стреляют по городам, по Белгороду особенно достается. Детей жалко, которые попадают под эти удары... Вот, за это за все! За нами Белгород, мы не уступим", — заверил танкист.Ранее президент Владимир Путин заявил, что если прилеты с Украины на территорию России продолжатся, то будет рассмотрен вопрос создания на территории соседней страны санитарной зоны, откуда до российских регионов будет не достать.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Москве нужно отодвигать военную инфраструктуру ВСУ для обеспечения безопасности россиян.

https://ria.ru/20240201/plennyy-1924712997.html

https://ria.ru/20240422/tseli-1941414943.html

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в мире, харьков, белгород, вооруженные силы украины