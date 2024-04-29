https://ria.ru/20240429/svo-1943021325.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Запорожской области

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 29.04.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Запорожской области

Группировка войск "Днепр" за сутки уничтожила более 40 украинских военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T13:11

2024-04-29T13:11

2024-04-29T13:24

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Группировка войск "Днепр" за сутки уничтожила более 40 украинских военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.Как отметили в ведомстве, подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 118-й механизированной бригады ВСУ и 3-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Степногорск и Преображенка Запорожской области."Противник потерял до 45 военнослужащих, два автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность