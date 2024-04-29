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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Запорожской области
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 29.04.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Запорожской области
Группировка войск "Днепр" за сутки уничтожила более 40 украинских военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T13:11
2024-04-29T13:11
2024-04-29T13:24
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запорожская область
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Группировка войск "Днепр" за сутки уничтожила более 40 украинских военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.Как отметили в ведомстве, подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 118-й механизированной бригады ВСУ и 3-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Степногорск и Преображенка Запорожской области."Противник потерял до 45 военнослужащих, два автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Запорожской области
Минобороны: ВСУ потеряли до 45 военных в Запорожской области за сутки