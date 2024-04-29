Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 29.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:11 29.04.2024 (обновлено: 13:24 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/svo-1943021325.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Запорожской области
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 29.04.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Запорожской области
Группировка войск "Днепр" за сутки уничтожила более 40 украинских военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T13:11
2024-04-29T13:24
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331590_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_a36506af1009843a6f51f5590c10ada5.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Группировка войск "Днепр" за сутки уничтожила более 40 украинских военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.Как отметили в ведомстве, подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 118-й механизированной бригады ВСУ и 3-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Степногорск и Преображенка Запорожской области."Противник потерял до 45 военнослужащих, два автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331590_0:117:2067:1667_1920x0_80_0_0_f6f4649ffd49351079f5407c4c527c2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Запорожской области

Минобороны: ВСУ потеряли до 45 военных в Запорожской области за сутки

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Группировка войск "Днепр" за сутки уничтожила более 40 украинских военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Как отметили в ведомстве, подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 118-й механизированной бригады ВСУ и 3-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Степногорск и Преображенка Запорожской области.
"Противник потерял до 45 военнослужащих, два автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - сказали в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала