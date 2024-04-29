https://ria.ru/20240429/sudno-1943086574.html

UKMTO заявило о повреждениях судна, атакованного в Красном море

UKMTO заявило о повреждениях судна, атакованного в Красном море - РИА Новости, 29.04.2024

UKMTO заявило о повреждениях судна, атакованного в Красном море

Торговое судно, атакованное в Красном море, получило повреждения, но никто из членов его экипажа не пострадал, оно продолжает путь, сообщило Управление морских... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T22:49

2024-04-29T22:49

2024-04-29T23:01

в мире

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израиль

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ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Торговое судно, атакованное в Красном море, получило повреждения, но никто из членов его экипажа не пострадал, оно продолжает путь, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). "Судно получило повреждения, судно и команда… в безопасности и продолжают путь к следующему порту назначения", - говорится в сообщении UKMTO в соцсети Х. Ранее британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила о нападении на связанный с Израилем контейнеровоз, который следовал из Джибути в Саудовскую Аравию. По судну было выпущено три ракеты. В свою очередь UKMTO сообщало, что получило информацию об атаке на судно в 54 морских милях к северо-западу от йеменского порта Моха (Мокка). Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.

https://radiosputnik.ru/20240425/khusity-1942208913.html

https://ria.ru/20240313/khusity-1932833592.html

красное море

израиль

джибути

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в мире, красное море, израиль, джибути, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году