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UKMTO заявило о повреждениях судна, атакованного в Красном море - РИА Новости, 29.04.2024
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22:49 29.04.2024 (обновлено: 23:01 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/sudno-1943086574.html
UKMTO заявило о повреждениях судна, атакованного в Красном море
UKMTO заявило о повреждениях судна, атакованного в Красном море - РИА Новости, 29.04.2024
UKMTO заявило о повреждениях судна, атакованного в Красном море
Торговое судно, атакованное в Красном море, получило повреждения, но никто из членов его экипажа не пострадал, оно продолжает путь, сообщило Управление морских... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T22:49
2024-04-29T23:01
в мире
красное море
израиль
джибути
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Торговое судно, атакованное в Красном море, получило повреждения, но никто из членов его экипажа не пострадал, оно продолжает путь, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). "Судно получило повреждения, судно и команда… в безопасности и продолжают путь к следующему порту назначения", - говорится в сообщении UKMTO в соцсети Х. Ранее британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила о нападении на связанный с Израилем контейнеровоз, который следовал из Джибути в Саудовскую Аравию. По судну было выпущено три ракеты. В свою очередь UKMTO сообщало, что получило информацию об атаке на судно в 54 морских милях к северо-западу от йеменского порта Моха (Мокка). Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
https://radiosputnik.ru/20240425/khusity-1942208913.html
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в мире, красное море, израиль, джибути, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Красное море, Израиль, Джибути, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
UKMTO заявило о повреждениях судна, атакованного в Красном море

UKMTO: атакованное в Красном море торговое судно получило повреждения

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкКрасное море
Красное море - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Красное море. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Торговое судно, атакованное в Красном море, получило повреждения, но никто из членов его экипажа не пострадал, оно продолжает путь, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
"Судно получило повреждения, судно и команда… в безопасности и продолжают путь к следующему порту назначения", - говорится в сообщении UKMTO в соцсети Х.
Хуситы, протестующие против агрессии США и Израиля. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
В США рассказали об отражении атаки хуситов в Аденском заливе
25 апреля, 10:20
Ранее британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила о нападении на связанный с Израилем контейнеровоз, который следовал из Джибути в Саудовскую Аравию. По судну было выпущено три ракеты.
В свою очередь UKMTO сообщало, что получило информацию об атаке на судно в 54 морских милях к северо-западу от йеменского порта Моха (Мокка).
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
СМИ: США провели тайные переговоры с Ираном по хуситам
13 марта, 23:14
 
В миреКрасное мореИзраильДжибутиАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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