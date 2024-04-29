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В Москве будут судить бывшего полицейского по делу о взятках от иностранцев - РИА Новости, 29.04.2024
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15:03 29.04.2024 (обновлено: 15:29 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/sud-1943036660.html
В Москве будут судить бывшего полицейского по делу о взятках от иностранцев
В Москве будут судить бывшего полицейского по делу о взятках от иностранцев - РИА Новости, 29.04.2024
В Москве будут судить бывшего полицейского по делу о взятках от иностранцев
Завершено расследование дела по факту получения бывшим сотрудником полиции взяток от иностранных граждан в московском метро, дело передано в суд, в отношении... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T15:03
2024-04-29T15:29
происшествия
жилье
россия
московский метрополитен
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Завершено расследование дела по факту получения бывшим сотрудником полиции взяток от иностранных граждан в московском метро, дело передано в суд, в отношении ещё одного бывшего полицейского уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщает Telegram-канал столичного следственного комитета. "Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции и гражданина Туркменистана. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки), части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки), части 2 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве)", - говорится в сообщении. По информации следствия, не позднее 14 февраля 2023 года, двое сотрудников полиции в Московском метрополитене, "действуя группой лиц по предварительному сговору, получали взятки от иностранных граждан". Взятку полицейским дали за то, чтобы они не принимали в отношении иностранцев мер "административного воздействия за нарушение миграционного законодательства на территории Московского региона", уточнили в следственном комитете. "Следствием собран достаточный объем доказательств, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", - добавляется в сообщении. Также в отношении ещё одного бывшего сотрудника полиции, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело выделено в отдельное производство. Расследование по нему продолжается.
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происшествия, жилье, россия, московский метрополитен
Происшествия, Жилье, Россия, Московский метрополитен
В Москве будут судить бывшего полицейского по делу о взятках от иностранцев

СК: в Москве дело о взятках экс-полицейскому от иностранцев передано в суд

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Завершено расследование дела по факту получения бывшим сотрудником полиции взяток от иностранных граждан в московском метро, дело передано в суд, в отношении ещё одного бывшего полицейского уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщает Telegram-канал столичного следственного комитета.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции и гражданина Туркменистана. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки), части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки), части 2 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве)", - говорится в сообщении.
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По информации следствия, не позднее 14 февраля 2023 года, двое сотрудников полиции в Московском метрополитене, "действуя группой лиц по предварительному сговору, получали взятки от иностранных граждан".
Взятку полицейским дали за то, чтобы они не принимали в отношении иностранцев мер "административного воздействия за нарушение миграционного законодательства на территории Московского региона", уточнили в следственном комитете.
"Следствием собран достаточный объем доказательств, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", - добавляется в сообщении.
Также в отношении ещё одного бывшего сотрудника полиции, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело выделено в отдельное производство. Расследование по нему продолжается.
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