https://ria.ru/20240429/sud-1943036660.html

В Москве будут судить бывшего полицейского по делу о взятках от иностранцев

В Москве будут судить бывшего полицейского по делу о взятках от иностранцев - РИА Новости, 29.04.2024

В Москве будут судить бывшего полицейского по делу о взятках от иностранцев

Завершено расследование дела по факту получения бывшим сотрудником полиции взяток от иностранных граждан в московском метро, дело передано в суд, в отношении... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T15:03

2024-04-29T15:03

2024-04-29T15:29

происшествия

жилье

россия

московский метрополитен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Завершено расследование дела по факту получения бывшим сотрудником полиции взяток от иностранных граждан в московском метро, дело передано в суд, в отношении ещё одного бывшего полицейского уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщает Telegram-канал столичного следственного комитета. "Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции и гражданина Туркменистана. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки), части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки), части 2 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве)", - говорится в сообщении. По информации следствия, не позднее 14 февраля 2023 года, двое сотрудников полиции в Московском метрополитене, "действуя группой лиц по предварительному сговору, получали взятки от иностранных граждан". Взятку полицейским дали за то, чтобы они не принимали в отношении иностранцев мер "административного воздействия за нарушение миграционного законодательства на территории Московского региона", уточнили в следственном комитете. "Следствием собран достаточный объем доказательств, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", - добавляется в сообщении. Также в отношении ещё одного бывшего сотрудника полиции, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело выделено в отдельное производство. Расследование по нему продолжается.

https://ria.ru/20240329/migranty-1936747421.html

https://ria.ru/20231211/sk-1915000803.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жилье, россия, московский метрополитен