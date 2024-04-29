В Ростовской области заключили под стражу мужчину, расстрелявшего машину
В Ростовской области заключили под стражу мужчину, расстрелявшего авто с людьми
Автомобиль полиции. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 апр - РИА Новости. Суд города Цимлянска в Ростовской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, который, по версии следствия, открыл огонь по автомобилю с людьми на дороге, вследствие чего погибла 17-летняя девушка, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
"В городе Цимлянске судом, по ходатайству следователя, в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве 17-летней девушки и покушении на убийство 18-летнего парня избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что подозреваемый помещен в следственный изолятор до 27 июня 2024 года, следователь с его участием провел "проверку показаний на месте".
По версии следствия, ночью 27 апреля 2024 года обвиняемый находился на грунтовой дороге вблизи сельскохозяйственного поля, расположенного в Цимлянском районе. Оттуда он стал стрелять из огнестрельного оружия в проезжающий автомобиль, в котором находились 18-летний молодой человек и его 17-летняя знакомая. С огнестрельными ранениями девушку доставили в больницу, где она скончалась.
Через некоторое время подозреваемый был задержан. Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство. Прокуратура области также организовала проверку. Расследование уголовного дела продолжается, уточнили в пресс-службе СУСК РФ по Ростовской области.
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