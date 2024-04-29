https://ria.ru/20240429/strazha-1943077197.html

В Ростовской области заключили под стражу мужчину, расстрелявшего машину

В Ростовской области заключили под стражу мужчину, расстрелявшего машину - РИА Новости, 29.04.2024

В Ростовской области заключили под стражу мужчину, расстрелявшего машину

Суд города Цимлянска в Ростовской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, который, по версии следствия, открыл огонь по РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T20:46

2024-04-29T20:46

2024-04-29T20:47

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 апр - РИА Новости. Суд города Цимлянска в Ростовской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, который, по версии следствия, открыл огонь по автомобилю с людьми на дороге, вследствие чего погибла 17-летняя девушка, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. "В городе Цимлянске судом, по ходатайству следователя, в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве 17-летней девушки и покушении на убийство 18-летнего парня избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Уточняется, что подозреваемый помещен в следственный изолятор до 27 июня 2024 года, следователь с его участием провел "проверку показаний на месте". По версии следствия, ночью 27 апреля 2024 года обвиняемый находился на грунтовой дороге вблизи сельскохозяйственного поля, расположенного в Цимлянском районе. Оттуда он стал стрелять из огнестрельного оружия в проезжающий автомобиль, в котором находились 18-летний молодой человек и его 17-летняя знакомая. С огнестрельными ранениями девушку доставили в больницу, где она скончалась. Через некоторое время подозреваемый был задержан. Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство. Прокуратура области также организовала проверку. Расследование уголовного дела продолжается, уточнили в пресс-службе СУСК РФ по Ростовской области.

https://ria.ru/20240408/buryatiya-1938535652.html

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происшествия, ростовская область, россия