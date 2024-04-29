https://ria.ru/20240429/ssha-1943084620.html

"Русские дали газу": в США объяснили, что происходит на передовой

"Русские дали газу": в США объяснили, что происходит на передовой - РИА Новости, 29.04.2024

"Русские дали газу": в США объяснили, что происходит на передовой

Россия ускорила продвижение на фронте и никакие деньги уже не помогут киевскому режиму, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T22:18

2024-04-29T22:18

2024-04-29T22:18

специальная военная операция на украине

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сша

украина

россия

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Россия ускорила продвижение на фронте и никакие деньги уже не помогут киевскому режиму, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.По словам эксперта, количество выделяемых США средств бессмысленно рассматривать в отрыве от реальной ситуации на фронте."Что происходит на Украине? Они проигрывают, и проигрывают сильно и стремительно. Масштаб территорий, которые сейчас приобретают русские, не похож ни на что из того, что мы видели за последние более чем два года с начала специальной военной операции. Россия сейчас, скажем так, нажимает на педаль газа, они движутся быстро, широким фронтом, и никакие деньги в мире <…>, не помогут (Украине. — Прим. ред.) улучшить ситуацию", — отметил Джонсон.Аналитик пояснил, что финансовая помощь Запада не способна увеличить количество личного состава ВСУ и, тем более, пополнить ее ряды компетентными профессионалами.В понедельник Минобороны России сообщило, что российские военные группировки "Центр" нанесли поражение формированиям 68-й пехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и наемников "Иностранного легиона" в районах сел Новоалександровка, Архангельское, Тарасовка и Заветное. За сутки российские войска отбили десять контратак штурмовых групп 24-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной, 98-й штурмовой, 68-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка в районах сел Ленинское, Новгородское, Очеретино, Семеновка, Новобахмутовка, Нетайлово, Новокалиново и Бердычи.Украинская армия потеряла в этих боях около 370 человек убитыми и ранеными, два бронетранспортера и четыре автомобиля. Уничтожены также американские гаубицы М777 и М102, орудие Д-20, буксируемая гаубица "Мста-Б", две гаубицы Д-30 и противотанковое орудие МТ-12 "Рапира".

https://ria.ru/20240429/vsu-1943058090.html

https://ria.ru/20240429/general-1943037482.html

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в мире, сша, украина, россия, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)