"Русские дали газу": в США объяснили, что происходит на передовой
Экс-аналитик ЦРУ: никакие деньги уже не спасут Украину от наступления России
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр". Архивное фото
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Россия ускорила продвижение на фронте и никакие деньги уже не помогут киевскому режиму, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По словам эксперта, количество выделяемых США средств бессмысленно рассматривать в отрыве от реальной ситуации на фронте.
"Что происходит на Украине? Они проигрывают, и проигрывают сильно и стремительно. Масштаб территорий, которые сейчас приобретают русские, не похож ни на что из того, что мы видели за последние более чем два года с начала специальной военной операции. Россия сейчас, скажем так, нажимает на педаль газа, они движутся быстро, широким фронтом, и никакие деньги в мире <…>, не помогут (Украине. — Прим. ред.) улучшить ситуацию", — отметил Джонсон.
Аналитик пояснил, что финансовая помощь Запада не способна увеличить количество личного состава ВСУ и, тем более, пополнить ее ряды компетентными профессионалами.
В понедельник Минобороны России сообщило, что российские военные группировки "Центр" нанесли поражение формированиям 68-й пехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и наемников "Иностранного легиона" в районах сел Новоалександровка, Архангельское, Тарасовка и Заветное. За сутки российские войска отбили десять контратак штурмовых групп 24-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной, 98-й штурмовой, 68-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка в районах сел Ленинское, Новгородское, Очеретино, Семеновка, Новобахмутовка, Нетайлово, Новокалиново и Бердычи.
Украинская армия потеряла в этих боях около 370 человек убитыми и ранеными, два бронетранспортера и четыре автомобиля. Уничтожены также американские гаубицы М777 и М102, орудие Д-20, буксируемая гаубица "Мста-Б", две гаубицы Д-30 и противотанковое орудие МТ-12 "Рапира".