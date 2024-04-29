https://ria.ru/20240429/ssha-1943039056.html

В США раскрыли, когда введут войска на Украину

В США раскрыли, когда введут войска на Украину - РИА Новости, 29.04.2024

В США раскрыли, когда введут войска на Украину

Белый дом будет продолжать накачивать Киев деньгами, так как мирное урегулирование конфликта не вписывается в планы американского руководства, заявила в соцсети РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T15:22

2024-04-29T15:22

2024-04-29T15:22

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

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джо байден

марджори тейлор грин

майк джонсон

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Белый дом будет продолжать накачивать Киев деньгами, так как мирное урегулирование конфликта не вписывается в планы американского руководства, заявила в соцсети Х член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин."Их план - продолжать финансировать прокси-войну с Россией на Украине, а когда это не сработает, после того как все украинские мужчины будут убиты, они введут американские войска", — считает Грин.Конгрессвумен добавила, что спикер палаты представителей Майк Джонсон предал своих соратников-республиканцев одобрением решения выделить Киеву очередной пакет помощи.Президент США Джо Байден в среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на один миллиард долларов.

https://ria.ru/20240429/ukraina-1943033158.html

https://ria.ru/20240429/vsu-1943006288.html

украина

киев

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в мире, украина, киев, россия, джо байден, марджори тейлор грин, майк джонсон, министерство обороны сша