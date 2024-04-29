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В США раскрыли, когда введут войска на Украину - РИА Новости, 29.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:22 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/ssha-1943039056.html
В США раскрыли, когда введут войска на Украину
В США раскрыли, когда введут войска на Украину - РИА Новости, 29.04.2024
В США раскрыли, когда введут войска на Украину
Белый дом будет продолжать накачивать Киев деньгами, так как мирное урегулирование конфликта не вписывается в планы американского руководства, заявила в соцсети РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T15:22
2024-04-29T15:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
джо байден
марджори тейлор грин
майк джонсон
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Белый дом будет продолжать накачивать Киев деньгами, так как мирное урегулирование конфликта не вписывается в планы американского руководства, заявила в соцсети Х член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин."Их план - продолжать финансировать прокси-войну с Россией на Украине, а когда это не сработает, после того как все украинские мужчины будут убиты, они введут американские войска", — считает Грин.Конгрессвумен добавила, что спикер палаты представителей Майк Джонсон предал своих соратников-республиканцев одобрением решения выделить Киеву очередной пакет помощи.Президент США Джо Байден в среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на один миллиард долларов.
https://ria.ru/20240429/ukraina-1943033158.html
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в мире, украина, киев, россия, джо байден, марджори тейлор грин, майк джонсон, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Джо Байден, Марджори Тейлор Грин, Майк Джонсон, Министерство обороны США
В США раскрыли, когда введут войска на Украину

Конгрессвумен Грин: США введут войска на Украину после краха ВСУ

© Фото : Public domainАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© Фото : Public domain
Американские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Белый дом будет продолжать накачивать Киев деньгами, так как мирное урегулирование конфликта не вписывается в планы американского руководства, заявила в соцсети Х член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин.
"Их план - продолжать финансировать прокси-войну с Россией на Украине, а когда это не сработает, после того как все украинские мужчины будут убиты, они введут американские войска", — считает Грин.
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В СМИ раскрыли ужасающее последствие помощи США Украине
14:41
Конгрессвумен добавила, что спикер палаты представителей Майк Джонсон предал своих соратников-республиканцев одобрением решения выделить Киеву очередной пакет помощи.
Президент США Джо Байден в среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на один миллиард долларов.
Украинские военные в городе Часов Яр - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияДжо БайденМарджори Тейлор ГринМайк ДжонсонМинистерство обороны США
 
 
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