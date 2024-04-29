https://ria.ru/20240429/spg-1943077650.html
На встрече G7 в Турине обсуждают отказ от российского СПГ, сообщил министр
На встрече G7 в Турине обсуждают отказ от российского СПГ, сообщил министр - РИА Новости, 29.04.2024
На встрече G7 в Турине обсуждают отказ от российского СПГ, сообщил министр
Отказ от российского сжиженного природного газа (СПГ) находится на повестке встречи профильных министров "Большой семерки", сообщил министр окружающей среды и... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T20:51
2024-04-29T20:51
2024-04-29T20:51
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РИМ, 29 апр - РИА Новости. Отказ от российского сжиженного природного газа (СПГ) находится на повестке встречи профильных министров "Большой семерки", сообщил министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джилберто Пикетто-Фратин. "Этот вопрос стоит как на технической, так и на политической повестке дня, посмотрим ночью, каким может быть результат", - заявил он журналистам после первого дня встречи глав минэнерго стран "Большой семерки" в Турине. "Мы работаем над этим, если бы было окончательное решение, я бы сообщил об этом", - сказал он в ответ на вопрос, рассматривается ли запрос Бельгии о блокировании импорта СПГ из России, слова итальянского министра привело агентство Askanews. Бельгия выступает за поэтапное введение запрета на реэкспорт сжиженного газа из России, чтобы "не подпитывать российский военный бюджет", заявила министр энергетики этой страны Тинне ван дер Стратен. Ранее о возможности введения ограничений на поставки СПГ из России в Европу говорили в Германии и Швеции. Такие меры рассматриваются в рамках 14-го пакета санкций ЕС, который сейчас находится на стадии предварительной подготовки.
https://ria.ru/20240428/italiya-1942906890.html
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россия, евросоюз, g7, в мире, турин, спг, санкции в отношении россии
Россия, Евросоюз, G7, В мире, Турин, СПГ, Санкции в отношении России
На встрече G7 в Турине обсуждают отказ от российского СПГ, сообщил министр
Министр Пикетто-Фратин: отказ от российского СПГ стоит на повестке саммита G7