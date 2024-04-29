https://ria.ru/20240429/spetsoperatsiya-1942983052.html

Артиллерия уничтожила под Авдеевкой опорный пункт ВСУ

Артиллерия уничтожила под Авдеевкой опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 29.04.2024

Артиллерия уничтожила под Авдеевкой опорный пункт ВСУ

Расчёт самоходных гаубиц "Акация" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T05:07

2024-04-29T05:07

2024-04-29T05:07

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вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 29 апр - РИА Новости. Расчёт самоходных гаубиц "Акация" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчетов 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С3 "Акация" группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт националистов на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что цель была обнаружена операторами БПЛА. По данным МО РФ, произведя серию выстрелов с закрытых огневых позиций, уничтожили укрепленный опорный пункт противника, который препятствовал дальнейшему продвижению штурмовых групп. "Отличившимся артиллерийским расчётам за уничтожение огневых средств ВСУ вручили государственные награды. Награждение бойцов медалями "За отвагу" и "Жукова" состоялось прямо на передовой", - сообщили в МО РФ. По данным оборонного ведомства, слаженные и эффективные действия артиллеристов группировки войск "Центр" препятствуют переброске резервов противника и поддерживают наступательные действия мотострелковых подразделений ВС РФ.

https://ria.ru/20240429/spetsoperatsiya-1942982910.html

https://ria.ru/20240320/artilleriya-1934372301.html

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россия, вооруженные силы украины