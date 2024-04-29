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Артиллерия уничтожила под Авдеевкой опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 29.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:07 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/spetsoperatsiya-1942983052.html
Артиллерия уничтожила под Авдеевкой опорный пункт ВСУ
Артиллерия уничтожила под Авдеевкой опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 29.04.2024
Артиллерия уничтожила под Авдеевкой опорный пункт ВСУ
Расчёт самоходных гаубиц "Акация" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T05:07
2024-04-29T05:07
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 29 апр - РИА Новости. Расчёт самоходных гаубиц "Акация" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчетов 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С3 "Акация" группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт националистов на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что цель была обнаружена операторами БПЛА. По данным МО РФ, произведя серию выстрелов с закрытых огневых позиций, уничтожили укрепленный опорный пункт противника, который препятствовал дальнейшему продвижению штурмовых групп. "Отличившимся артиллерийским расчётам за уничтожение огневых средств ВСУ вручили государственные награды. Награждение бойцов медалями "За отвагу" и "Жукова" состоялось прямо на передовой", - сообщили в МО РФ. По данным оборонного ведомства, слаженные и эффективные действия артиллеристов группировки войск "Центр" препятствуют переброске резервов противника и поддерживают наступательные действия мотострелковых подразделений ВС РФ.
https://ria.ru/20240429/spetsoperatsiya-1942982910.html
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россия, вооруженные силы украины
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Артиллерия уничтожила под Авдеевкой опорный пункт ВСУ

Расчет гаубиц "Акация" уничтожил опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки 2СЗ "Акация" в зоне СВО
Работа самоходной артиллерийской установки 2СЗ Акация в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа самоходной артиллерийской установки 2СЗ "Акация" в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 апр - РИА Новости. Расчёт самоходных гаубиц "Акация" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
"Военнослужащие расчетов 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С3 "Акация" группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт националистов на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ.
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Уточняется, что цель была обнаружена операторами БПЛА. По данным МО РФ, произведя серию выстрелов с закрытых огневых позиций, уничтожили укрепленный опорный пункт противника, который препятствовал дальнейшему продвижению штурмовых групп.
"Отличившимся артиллерийским расчётам за уничтожение огневых средств ВСУ вручили государственные награды. Награждение бойцов медалями "За отвагу" и "Жукова" состоялось прямо на передовой", - сообщили в МО РФ.
По данным оборонного ведомства, слаженные и эффективные действия артиллеристов группировки войск "Центр" препятствуют переброске резервов противника и поддерживают наступательные действия мотострелковых подразделений ВС РФ.
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