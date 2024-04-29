https://ria.ru/20240429/spetsoperatsiya-1942983052.html
Артиллерия уничтожила под Авдеевкой опорный пункт ВСУ
Артиллерия уничтожила под Авдеевкой опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 29.04.2024
Артиллерия уничтожила под Авдеевкой опорный пункт ВСУ
Расчёт самоходных гаубиц "Акация" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T05:07
2024-04-29T05:07
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ЛУГАНСК, 29 апр - РИА Новости. Расчёт самоходных гаубиц "Акация" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчетов 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С3 "Акация" группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт националистов на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что цель была обнаружена операторами БПЛА. По данным МО РФ, произведя серию выстрелов с закрытых огневых позиций, уничтожили укрепленный опорный пункт противника, который препятствовал дальнейшему продвижению штурмовых групп. "Отличившимся артиллерийским расчётам за уничтожение огневых средств ВСУ вручили государственные награды. Награждение бойцов медалями "За отвагу" и "Жукова" состоялось прямо на передовой", - сообщили в МО РФ. По данным оборонного ведомства, слаженные и эффективные действия артиллеристов группировки войск "Центр" препятствуют переброске резервов противника и поддерживают наступательные действия мотострелковых подразделений ВС РФ.
https://ria.ru/20240429/spetsoperatsiya-1942982910.html
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россия, вооруженные силы украины
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Артиллерия уничтожила под Авдеевкой опорный пункт ВСУ
Расчет гаубиц "Акация" уничтожил опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении
ЛУГАНСК, 29 апр - РИА Новости. Расчёт самоходных гаубиц "Акация" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
"Военнослужащие расчетов 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С3 "Акация" группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт националистов на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что цель была обнаружена операторами БПЛА. По данным МО РФ, произведя серию выстрелов с закрытых огневых позиций, уничтожили укрепленный опорный пункт противника, который препятствовал дальнейшему продвижению штурмовых групп.
"Отличившимся артиллерийским расчётам за уничтожение огневых средств ВСУ вручили государственные награды. Награждение бойцов медалями "За отвагу" и "Жукова" состоялось прямо на передовой", - сообщили в МО РФ.
По данным оборонного ведомства, слаженные и эффективные действия артиллеристов группировки войск "Центр" препятствуют переброске резервов противника и поддерживают наступательные действия мотострелковых подразделений ВС РФ.