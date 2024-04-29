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В Свердловской области подросток спас тонущего ребенка

В Свердловской области подросток спас тонущего ребенка - РИА Новости, 29.04.2024

В Свердловской области подросток спас тонущего ребенка

Подросток в Североуральске Свердловской области спас тонущего ребенка, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T20:07

2024-04-29T20:07

2024-04-29T20:07

хорошие новости

происшествия

североуральск

свердловская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апр – РИА Новости. Подросток в Североуральске Свердловской области спас тонущего ребенка, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. По данным ведомства, сестра и ее младший брат гуляли вблизи реки Вагран, и мальчик упал в реку. "На крики о помощи отозвался неравнодушный подросток. Он позвонил в экстренные службы, прыгнул в воду, достал ребенка из воды и передал сотрудникам медицинской службы", – говорится в сообщении. Отмечается, что помощь прибывших к месту вызова спасателей не потребовалась. "Спасатели МЧС России напоминают родителям, что в период праздничных дней необходимо усилить контроль за детьми и не оставлять их одних без присмотра", – добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231116/mvd-1909772949.html

североуральск

свердловская область

россия

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происшествия, североуральск, свердловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)