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В центральном парке Тулы сотрудники МЧС сняли с карусели 16 человек - РИА Новости, 29.04.2024
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21:51 29.04.2024 (обновлено: 22:12 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/spasateli-1943081982.html
В центральном парке Тулы сотрудники МЧС сняли с карусели 16 человек
В центральном парке Тулы сотрудники МЧС сняли с карусели 16 человек - РИА Новости, 29.04.2024
В центральном парке Тулы сотрудники МЧС сняли с карусели 16 человек
Сотрудники МЧС в центральном парке Тулы сняли с карусели 16 человек, которые застряли на аттракционе, среди них были дети, сообщает тульский главк МЧС России. РИА Новости, 29.04.2024
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тула
тульская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Сотрудники МЧС в центральном парке Тулы сняли с карусели 16 человек, которые застряли на аттракционе, среди них были дети, сообщает тульский главк МЧС России.Как отмечается в сообщении, техническая неисправность стала причиной того, что на высоте оказались заблокированы люди."Сотрудники МЧС России и городской службы спасения оказывали помощь людям, застрявшим на карусели в Центральном парке Тулы... Специалисты МЧС России и сотрудники городской службы спасения сняли с развлекательного аттракциона 16 человек", - говорится в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что пострадавших в результате произошедшего нет.
https://ria.ru/20240411/spasateli-1939349801.html
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Спасатели сняли с карусели в Туле 16 человек. Видео МЧС России
Сотрудники МЧС в центральном парке Тулы сняли с карусели 16 человек, которые застряли на аттракционе, среди них были дети, сообщает тульский главк МЧС России. Как отмечается в сообщении, техническая неисправность стала причиной того, что на высоте оказались заблокированы люди.
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тула, тульская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия
Тула, Тульская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия
В центральном парке Тулы сотрудники МЧС сняли с карусели 16 человек

МЧС: в центральном парке Тулы сотрудники МЧС сняли с карусели 16 человек

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Сотрудники МЧС в центральном парке Тулы сняли с карусели 16 человек, которые застряли на аттракционе, среди них были дети, сообщает тульский главк МЧС России.
Как отмечается в сообщении, техническая неисправность стала причиной того, что на высоте оказались заблокированы люди.
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"Сотрудники МЧС России и городской службы спасения оказывали помощь людям, застрявшим на карусели в Центральном парке Тулы... Специалисты МЧС России и сотрудники городской службы спасения сняли с развлекательного аттракциона 16 человек", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что пострадавших в результате произошедшего нет.
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ТулаТульская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияРоссия
 
 
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