https://ria.ru/20240429/spasateli-1943081982.html

В центральном парке Тулы сотрудники МЧС сняли с карусели 16 человек

В центральном парке Тулы сотрудники МЧС сняли с карусели 16 человек - РИА Новости, 29.04.2024

В центральном парке Тулы сотрудники МЧС сняли с карусели 16 человек

Сотрудники МЧС в центральном парке Тулы сняли с карусели 16 человек, которые застряли на аттракционе, среди них были дети, сообщает тульский главк МЧС России. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T21:51

2024-04-29T21:51

2024-04-29T22:12

тула

тульская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1d/1943083330_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_86148b1bd5c6c842c4bd5bb1c055d0d6.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Сотрудники МЧС в центральном парке Тулы сняли с карусели 16 человек, которые застряли на аттракционе, среди них были дети, сообщает тульский главк МЧС России.Как отмечается в сообщении, техническая неисправность стала причиной того, что на высоте оказались заблокированы люди."Сотрудники МЧС России и городской службы спасения оказывали помощь людям, застрявшим на карусели в Центральном парке Тулы... Специалисты МЧС России и сотрудники городской службы спасения сняли с развлекательного аттракциона 16 человек", - говорится в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что пострадавших в результате произошедшего нет.

https://ria.ru/20240411/spasateli-1939349801.html

https://ria.ru/20240325/shakhta-1935614480.html

тула

тульская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спасатели сняли с карусели в Туле 16 человек. Видео МЧС России Сотрудники МЧС в центральном парке Тулы сняли с карусели 16 человек, которые застряли на аттракционе, среди них были дети, сообщает тульский главк МЧС России. Как отмечается в сообщении, техническая неисправность стала причиной того, что на высоте оказались заблокированы люди. 2024-04-29T21:51 true PT1M06S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тула, тульская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия