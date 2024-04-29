https://ria.ru/20240429/sotsset-1943070487.html

В Турции перестала работать соцсеть Threads*

В Турции перестала работать соцсеть Threads* - РИА Новости, 29.04.2024

В Турции перестала работать соцсеть Threads*

Соцсеть Threads* недоступна в Турции с понедельника, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T19:29

2024-04-29T19:29

2024-04-29T19:29

технологии

турция

россия

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СТАМБУЛ, 29 апр — РИА Новости. Соцсеть Threads* недоступна в Турции с понедельника, передает корреспондент РИА Новости. Соцсеть 15 апреля оповестила своих пользователей о приостановке работы в Турции с 29 апреля в связи с решением турецкого антимонопольного регулятора. Отмечалось, что профили пользователей будут деактивированы, но они могут скачать данные и удалить профиль в любое время. Попытки открыть соцсеть при использовании сотовой сети или Wi-Fi в понедельник безуспешны, вместо постов - пустой экран, идет постоянная загрузка. Не открывается соцсеть и через сервисы VPN. Руководство Meta* пояснило, что сообщения пользователей будут вновь доступны в случае возобновления работы Threads*, если те выберут вариант "деактивации" профиля. Турецкий совет по конкуренции 18 марта постановил ввести временные ограничительные меры и штраф в отношении Meta* после того, как регулятор решил, что объединение профилей в соцсетях Instagram* и Threads* способствует злоупотреблению доминирующим положением компании на рынке рекламы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240428/akkaunty-1942865684.html

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технологии, турция, россия