https://ria.ru/20240429/sotsset-1943070487.html
В Турции перестала работать соцсеть Threads*
В Турции перестала работать соцсеть Threads* - РИА Новости, 29.04.2024
В Турции перестала работать соцсеть Threads*
Соцсеть Threads* недоступна в Турции с понедельника, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T19:29
2024-04-29T19:29
2024-04-29T19:29
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СТАМБУЛ, 29 апр — РИА Новости. Соцсеть Threads* недоступна в Турции с понедельника, передает корреспондент РИА Новости. Соцсеть 15 апреля оповестила своих пользователей о приостановке работы в Турции с 29 апреля в связи с решением турецкого антимонопольного регулятора. Отмечалось, что профили пользователей будут деактивированы, но они могут скачать данные и удалить профиль в любое время. Попытки открыть соцсеть при использовании сотовой сети или Wi-Fi в понедельник безуспешны, вместо постов - пустой экран, идет постоянная загрузка. Не открывается соцсеть и через сервисы VPN. Руководство Meta* пояснило, что сообщения пользователей будут вновь доступны в случае возобновления работы Threads*, если те выберут вариант "деактивации" профиля. Турецкий совет по конкуренции 18 марта постановил ввести временные ограничительные меры и штраф в отношении Meta* после того, как регулятор решил, что объединение профилей в соцсетях Instagram* и Threads* способствует злоупотреблению доминирующим положением компании на рынке рекламы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240428/akkaunty-1942865684.html
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технологии, турция, россия
Технологии, Турция, Россия
В Турции перестала работать соцсеть Threads*
В Турции с понедельника перестала работать соцсеть Threads
СТАМБУЛ, 29 апр — РИА Новости. Соцсеть Threads* недоступна в Турции с понедельника, передает корреспондент РИА Новости.
Соцсеть 15 апреля оповестила своих пользователей о приостановке работы в Турции с 29 апреля в связи с решением турецкого антимонопольного регулятора. Отмечалось, что профили пользователей будут деактивированы, но они могут скачать данные и удалить профиль в любое время.
Попытки открыть соцсеть при использовании сотовой сети или Wi-Fi в понедельник безуспешны, вместо постов - пустой экран, идет постоянная загрузка. Не открывается соцсеть и через сервисы VPN.
Руководство Meta* пояснило, что сообщения пользователей будут вновь доступны в случае возобновления работы Threads*, если те выберут вариант "деактивации" профиля.
Турецкий совет по конкуренции 18 марта постановил ввести временные ограничительные меры и штраф в отношении Meta* после того, как регулятор решил, что объединение профилей в соцсетях Instagram* и Threads* способствует злоупотреблению доминирующим положением компании на рынке рекламы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.