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В Сочи открыли летний сезон на горных курортах - РИА Новости, 29.04.2024
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Туризм
 
09:45 29.04.2024 (обновлено: 09:46 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/sochi-1942999793.html
В Сочи открыли летний сезон на горных курортах
В Сочи открыли летний сезон на горных курортах - РИА Новости, 29.04.2024
В Сочи открыли летний сезон на горных курортах
Летний сезон открыли горные курорты в Сочи, на канатных дорогах завершены профилактические работы и запущены летние аттракционы, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T09:45
2024-04-29T09:46
туризм
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роза хутор
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СОЧИ, 29 апр – РИА Новости. Летний сезон открыли горные курорты в Сочи, на канатных дорогах завершены профилактические работы и запущены летние аттракционы, сообщили РИА Новости представители курортов. В воскресенье курорт "Роза Хутор" открыл летний сезон, предоставив гостям и туристам комплекс аттракционов для теплого времени года. На курорте в этом летнем сезоне для отдыхающих откроют 29 пеших троп, их работа будет зависеть от погодных условий. Традиционно начнут работать высокогорные качели, подвесной мост, родельбан, парк с экзотическими животными. А вот горный кемпинг "Нахазо" и радиальные тропы вокруг него начнут работать только с 1 июля, однако при хорошей погоде, дата может быть смещена на более ранние сроки, отмечают представители курорта. Как рассказали РИА Новости отдыхающие "Розы Хутор", в воскресенье в горах стояла жаркая погода, туристов в день старта летнего сезона было много. Запустил в работу канатные дороги после профилактики курорт "Газпром" в Сочи. Покататься на них можно было вчера, а вот работа главного летнего аттракциона - аквапарка - возобновилась только 29 апреля, когда завершили регламентные работы. В программе летнего сезона курорта "Газпром" запланированы прогулки - на склоне "Лаура" вновь можно подняться до "Приюта Пихтовый", его высота составляет 1660 метров. Доступны для туристов дороги К1-К5 склона "Альпика", позволяющие добраться до пика – "Приюта Ветров" на высоте 2256 метров как в открытой, так и в закрытой кабине. При этом, как пояснили РИА Новости в пресс-службе курорта "Газпром", запуск летних активностей в полном объеме планируется в последовательном формате, пока же, перед майскими праздниками, необходимо наладить бесперебойную работу канатных дорог. Еще один крупный курорт - "Красная Поляна" - откроет летний сезон позже остальных - с 1 по 5 мая, в эти дни таи состоится весенний фестиваль "Май-пати". Горный курорт "Роза Хутор", "Красная Поляна" и "Газпром" – одни из самых крупных в России. Курорты располагаются на хребте кавказских гор и обеспечены полной инфраструктурой для спортивного, семейного отдыха. Курорты последние несколько лет работают круглогодично, основной пик туристов приходится на зиму - с января по март, летом путешественники все чаще выбирают горы для экотуризма, отмечали представители курортов ранее.
https://ria.ru/20240414/puteshestviya-1933019549.html
https://ria.ru/20240429/puteshestviya-1942840252.html
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новости - туризм, сочи, россия, газпром, роза хутор
Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Россия, Газпром, Роза Хутор
В Сочи открыли летний сезон на горных курортах

На горных курортах в Сочи запустили летние аттракционы и открыли пешие тропы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТуристы на обзорной площадке на вершине Роза Пик на высоте 2320 метров на горном курорте "Роза Хутор" в Красной Поляне
Туристы на обзорной площадке на вершине Роза Пик на высоте 2320 метров на горном курорте Роза Хутор в Красной Поляне - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Туристы на обзорной площадке на вершине Роза Пик на высоте 2320 метров на горном курорте "Роза Хутор" в Красной Поляне. Архивное фото
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СОЧИ, 29 апр – РИА Новости. Летний сезон открыли горные курорты в Сочи, на канатных дорогах завершены профилактические работы и запущены летние аттракционы, сообщили РИА Новости представители курортов.
В воскресенье курорт "Роза Хутор" открыл летний сезон, предоставив гостям и туристам комплекс аттракционов для теплого времени года. На курорте в этом летнем сезоне для отдыхающих откроют 29 пеших троп, их работа будет зависеть от погодных условий. Традиционно начнут работать высокогорные качели, подвесной мост, родельбан, парк с экзотическими животными. А вот горный кемпинг "Нахазо" и радиальные тропы вокруг него начнут работать только с 1 июля, однако при хорошей погоде, дата может быть смещена на более ранние сроки, отмечают представители курорта.
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Как рассказали РИА Новости отдыхающие "Розы Хутор", в воскресенье в горах стояла жаркая погода, туристов в день старта летнего сезона было много.
Запустил в работу канатные дороги после профилактики курорт "Газпром" в Сочи. Покататься на них можно было вчера, а вот работа главного летнего аттракциона - аквапарка - возобновилась только 29 апреля, когда завершили регламентные работы.
В программе летнего сезона курорта "Газпром" запланированы прогулки - на склоне "Лаура" вновь можно подняться до "Приюта Пихтовый", его высота составляет 1660 метров. Доступны для туристов дороги К1-К5 склона "Альпика", позволяющие добраться до пика – "Приюта Ветров" на высоте 2256 метров как в открытой, так и в закрытой кабине.
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При этом, как пояснили РИА Новости в пресс-службе курорта "Газпром", запуск летних активностей в полном объеме планируется в последовательном формате, пока же, перед майскими праздниками, необходимо наладить бесперебойную работу канатных дорог.
Еще один крупный курорт - "Красная Поляна" - откроет летний сезон позже остальных - с 1 по 5 мая, в эти дни таи состоится весенний фестиваль "Май-пати".
Горный курорт "Роза Хутор", "Красная Поляна" и "Газпром" – одни из самых крупных в России. Курорты располагаются на хребте кавказских гор и обеспечены полной инфраструктурой для спортивного, семейного отдыха. Курорты последние несколько лет работают круглогодично, основной пик туристов приходится на зиму - с января по март, летом путешественники все чаще выбирают горы для экотуризма, отмечали представители курортов ранее.
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