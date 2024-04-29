https://ria.ru/20240429/shashlyk-1942979268.html
Врач объяснил, какое мясо лучше всего подходит для шашлыка
Врач объяснил, какое мясо лучше всего подходит для шашлыка - РИА Новости, 29.04.2024
Врач объяснил, какое мясо лучше всего подходит для шашлыка
Шашлык из индейки, курицы и кролика является менее калорийным продуктом, хорошей и полезной альтернативой мясу могут быть рыба и морепродукты, сообщил РИА... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T02:40
2024-04-29T02:40
2024-04-29T03:30
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Шашлык из индейки, курицы и кролика является менее калорийным продуктом, хорошей и полезной альтернативой мясу могут быть рыба и морепродукты, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Россияне отмечают Праздник весны и труда в этом году четырехдневными выходными, с воскресенья, 28 апреля, до среды, 1 мая. "Шашлык в принципе не является диетическим блюдом, но снизить его калорийность можно, если выбирать мясо с меньшим количеством жира, либо более диетические виды мяса. Это может быть индейка, курица, кролик. Хорошая альтернатива – рыба и морепродукты, которые, кроме того, что содержат полезные омега-3 жирные кислоты, фосфор, медь, йод, другие необходимые нам микроэлементы, еще и гораздо легче усваиваются", - рассказал Тяжельников. По словам врача, если у человека нет особых противопоказаний по здоровью, то шашлык "пожирнее и посочнее" изредка можно себе позволить. Главное – соблюдать меру. "Для маринада, который делает мясо более мягким и ускоряет его приготовление, нужно также выбирать нежирные составляющие. Например, лимон, винный уксус, минеральную воду, нежирный кефир или йогурт, лук, перец. Тем, кто предпочитает размягчать мясо в майонезе или в сложных готовых маринадах, нужно помнить, что это сделает готовое блюдо более жирным", - добавил специалист. Тяжельников рассказал, что любителям полуфабрикатов стоит обратить внимание, что по полезности сосиски значительно проигрывают мясу. "Мясо – это, прежде всего, поставщик белка. В нем содержится много жирорастворимых витаминов А, Е, D и витаминов группы В. Красное мясо – источник железа. И если не употреблять его часто, то это ценный продукт. Сосиски и колбасы не предпочтительны из-за содержания в них добавок, красителей, консервантов и низкого содержания белка. Поэтому если вы предпочитаете полуфабрикаты, то выбирайте продукты с большим содержанием мяса, например купаты хорошего качества", - добавил врач.
https://ria.ru/20240427/shashlyk-1942650902.html
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москва, андрей тяжельников, общество
Москва, Андрей Тяжельников, Общество
Врач объяснил, какое мясо лучше всего подходит для шашлыка
Врач Тяжельников порекомендовал выбирать шашлык из индейки, курицы или кролика
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Шашлык из индейки, курицы и кролика является менее калорийным продуктом, хорошей и полезной альтернативой мясу могут быть рыба и морепродукты, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
Россияне отмечают Праздник весны и труда в этом году четырехдневными выходными, с воскресенья, 28 апреля, до среды, 1 мая.
"Шашлык в принципе не является диетическим блюдом, но снизить его калорийность можно, если выбирать мясо с меньшим количеством жира, либо более диетические виды мяса. Это может быть индейка, курица, кролик. Хорошая альтернатива – рыба и морепродукты, которые, кроме того, что содержат полезные омега-3 жирные кислоты, фосфор, медь, йод, другие необходимые нам микроэлементы, еще и гораздо легче усваиваются", - рассказал Тяжельников.
По словам врача, если у человека нет особых противопоказаний по здоровью, то шашлык "пожирнее и посочнее" изредка можно себе позволить. Главное – соблюдать меру.
"Для маринада, который делает мясо более мягким и ускоряет его приготовление, нужно также выбирать нежирные составляющие. Например, лимон, винный уксус, минеральную воду, нежирный кефир или йогурт, лук, перец. Тем, кто предпочитает размягчать мясо в майонезе или в сложных готовых маринадах, нужно помнить, что это сделает готовое блюдо более жирным", - добавил специалист.
Тяжельников рассказал, что любителям полуфабрикатов стоит обратить внимание, что по полезности сосиски значительно проигрывают мясу.
"Мясо – это, прежде всего, поставщик белка. В нем содержится много жирорастворимых витаминов А, Е, D и витаминов группы В. Красное мясо – источник железа. И если не употреблять его часто, то это ценный продукт. Сосиски и колбасы не предпочтительны из-за содержания в них добавок, красителей, консервантов и низкого содержания белка. Поэтому если вы предпочитаете полуфабрикаты, то выбирайте продукты с большим содержанием мяса, например купаты хорошего качества", - добавил врач.