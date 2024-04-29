https://ria.ru/20240429/semenovka-1943020753.html

Российские войска освободили село Семеновка в ДНР

Российские войска освободили село Семеновка в ДНР - РИА Новости, 29.04.2024

Российские войска освободили село Семеновка в ДНР

Российские военные взяли под контроль село Семеновка на территории ДНР, заявили в Минобороны. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T13:05

2024-04-29T13:05

2024-04-29T14:43

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

в мире

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Семеновка на территории ДНР, заявили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Семеновка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, группировка "Центр" нанесла поражение формированиям 68-й пехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и наемников "Иностранного легиона" в районах сел Новоалександровка, Архангельское, Тарасовка и Заветное. За сутки российские войска отбили десять контратак штурмовых групп 24-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной, 98-й штурмовой, 68-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка в районах сел Ленинское, Новгородское, Очеретино, Семеновка, Новобахмутовка, Нетайлово, Новокалиново и Бердычи.Украинская армия потеряла в этих боях около 370 человек убитыми и ранеными, два бронетранспортера и четыре автомобиля. Уничтожены также американские гаубицы М777 и М102, орудие Д-20, буксируемая гаубица "Мста-Б", две гаубицы Д-30 и противотанковое орудие МТ-12 "Рапира".

https://ria.ru/20240427/front-1942285646.html

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донецкая народная республика, в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)