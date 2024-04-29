Российские войска освободили село Семеновка в ДНР
МО: российские военные освободили населенный пункт Семеновка в ДНР
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Семеновка на территории ДНР, заявили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Семеновка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаОсвобожденное село Семеновка в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Освобожденное село Семеновка в Донецкой Народной Республике
Освобождение Семеновки позволяет выйти на окружение ВСУ в районе села Бердычи. По линии Тоненькое — Орловка — Семеновка — Бердычи украинские войска пытались выстроить единый рубеж обороны, на котором можно было бы закрепиться после освобождения Авдеевки, чтобы выиграть время для оборудования более мощных укреплений на западе ДНР.
Кроме того, группировка "Центр" нанесла поражение формированиям 68-й пехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и наемников "Иностранного легиона" в районах сел Новоалександровка, Архангельское, Тарасовка и Заветное. За сутки российские войска отбили десять контратак штурмовых групп 24-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной, 98-й штурмовой, 68-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка в районах сел Ленинское, Новгородское, Очеретино, Семеновка, Новобахмутовка, Нетайлово, Новокалиново и Бердычи.
Украинская армия потеряла в этих боях около 370 человек убитыми и ранеными, два бронетранспортера и четыре автомобиля. Уничтожены также американские гаубицы М777 и М102, орудие Д-20, буксируемая гаубица "Мста-Б", две гаубицы Д-30 и противотанковое орудие МТ-12 "Рапира".
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