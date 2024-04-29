https://ria.ru/20240429/sboi-1943013310.html

Пользователи сообщили о сбоях в работе соцсети X

Пользователи сообщили о сбоях в работе соцсети X - РИА Новости, 29.04.2024

Пользователи сообщили о сбоях в работе соцсети X

Пользователи соцсети X в ряде стран сообщают о сбоях в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T11:55

2024-04-29T11:55

2024-04-29T11:55

технологии

сша

канада

австралия

илон маск

twitter

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583409894_0:56:1920:1136_1920x0_80_0_0_ad152d00a56911afcaf9bb6c6461e0c2.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пользователи соцсети X в ряде стран сообщают о сбоях в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Согласно данным сайта, сбои в работе X начались около 11.00 мск. Наибольшее количество сбоев фиксируется в США – около 4 тысяч. Также сообщения о массовых неполадках поступают из Канады, Австралии, Новой Зеландии, с Филиппин. Большая часть пользователей жалуются на сбои в работе сайта, а также на ошибки работы приложения и неполадки при соединении с сервером. X Corp. - американская компания, основанная предпринимателем Илоном Маском в 2023 году для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое произошло в апреле. В июле был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.

https://ria.ru/20240404/apple-1937731649.html

сша

канада

австралия

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, сша, канада, австралия, илон маск, twitter