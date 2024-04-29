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Пользователи сообщили о сбоях в работе соцсети X - РИА Новости, 29.04.2024
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11:55 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/sboi-1943013310.html
Пользователи сообщили о сбоях в работе соцсети X
Пользователи сообщили о сбоях в работе соцсети X - РИА Новости, 29.04.2024
Пользователи сообщили о сбоях в работе соцсети X
Пользователи соцсети X в ряде стран сообщают о сбоях в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T11:55
2024-04-29T11:55
технологии
сша
канада
австралия
илон маск
twitter
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пользователи соцсети X в ряде стран сообщают о сбоях в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Согласно данным сайта, сбои в работе X начались около 11.00 мск. Наибольшее количество сбоев фиксируется в США – около 4 тысяч. Также сообщения о массовых неполадках поступают из Канады, Австралии, Новой Зеландии, с Филиппин. Большая часть пользователей жалуются на сбои в работе сайта, а также на ошибки работы приложения и неполадки при соединении с сервером. X Corp. - американская компания, основанная предпринимателем Илоном Маском в 2023 году для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое произошло в апреле. В июле был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
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Ольга Фомченкова
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технологии, сша, канада, австралия, илон маск, twitter
Технологии, США, Канада, Австралия, Илон Маск, Twitter
Пользователи сообщили о сбоях в работе соцсети X

Downdetector: пользователи соцсети X в ряде стран сообщили о сбоях в ее работе

CC0 / / Мужчина держит в руках смартфон
Мужчина держит в руках смартфон - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
CC0 / /
Мужчина держит в руках смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пользователи соцсети X в ряде стран сообщают о сбоях в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Согласно данным сайта, сбои в работе X начались около 11.00 мск. Наибольшее количество сбоев фиксируется в США – около 4 тысяч. Также сообщения о массовых неполадках поступают из Канады, Австралии, Новой Зеландии, с Филиппин.
Большая часть пользователей жалуются на сбои в работе сайта, а также на ошибки работы приложения и неполадки при соединении с сервером.
X Corp. - американская компания, основанная предпринимателем Илоном Маском в 2023 году для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое произошло в апреле. В июле был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
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ТехнологииСШАКанадаАвстралияИлон МаскTwitter
 
 
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