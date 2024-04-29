https://ria.ru/20240429/sboi-1943013310.html
Пользователи сообщили о сбоях в работе соцсети X
Пользователи сообщили о сбоях в работе соцсети X - РИА Новости, 29.04.2024
Пользователи сообщили о сбоях в работе соцсети X
Пользователи соцсети X в ряде стран сообщают о сбоях в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T11:55
2024-04-29T11:55
2024-04-29T11:55
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пользователи соцсети X в ряде стран сообщают о сбоях в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Согласно данным сайта, сбои в работе X начались около 11.00 мск. Наибольшее количество сбоев фиксируется в США – около 4 тысяч. Также сообщения о массовых неполадках поступают из Канады, Австралии, Новой Зеландии, с Филиппин. Большая часть пользователей жалуются на сбои в работе сайта, а также на ошибки работы приложения и неполадки при соединении с сервером. X Corp. - американская компания, основанная предпринимателем Илоном Маском в 2023 году для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое произошло в апреле. В июле был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
https://ria.ru/20240404/apple-1937731649.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сша, канада, австралия, илон маск, twitter
Технологии, США, Канада, Австралия, Илон Маск, Twitter
Пользователи сообщили о сбоях в работе соцсети X
Downdetector: пользователи соцсети X в ряде стран сообщили о сбоях в ее работе