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В Британии признали, что санкции против России не работают - РИА Новости, 29.04.2024
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20:10 29.04.2024 (обновлено: 20:15 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/sanktsii-1943074789.html
В Британии признали, что санкции против России не работают
В Британии признали, что санкции против России не работают - РИА Новости, 29.04.2024
В Британии признали, что санкции против России не работают
Председательница специального комитета казначейства Палаты общин Великобритании Харриет Болдуин признала, что санкции в отношении России не работают. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T20:10
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Председательница специального комитета казначейства Палаты общин Великобритании Харриет Болдуин признала, что санкции в отношении России не работают. "Существует единодушное мнение, что санкции не работают в соответствии с их указанной целью - вызвать настоящие проблемы для российской экономики... МВФ (Международный валютный фонд - ред.) предсказывает, что в этом году она станет одной из сильнейших экономик", - заявила Болдуин в интервью газете Financial Times. Глава комитета утверждает, что чем дольше действуют санкции, тем якобы больше способов появляется для их обхода. Болдуин признает, что одна из ключевых мер, предпринятая США в отношении России - установление потолка цен на нефть из РФ - "работает не особо эффективно". В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В РФ добавляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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Россия, Москва, Великобритания, Владимир Путин, МВФ, В мире
В Британии признали, что санкции против России не работают

Британский депутат Болдуин признала, что санкции против России не работают

© Depositphotos.com / samotЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© Depositphotos.com / samot
Лондон. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Председательница специального комитета казначейства Палаты общин Великобритании Харриет Болдуин признала, что санкции в отношении России не работают.
"Существует единодушное мнение, что санкции не работают в соответствии с их указанной целью - вызвать настоящие проблемы для российской экономики... МВФ (Международный валютный фонд - ред.) предсказывает, что в этом году она станет одной из сильнейших экономик", - заявила Болдуин в интервью газете Financial Times.
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Глава комитета утверждает, что чем дольше действуют санкции, тем якобы больше способов появляется для их обхода.
Болдуин признает, что одна из ключевых мер, предпринятая США в отношении России - установление потолка цен на нефть из РФ - "работает не особо эффективно".
В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В РФ добавляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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