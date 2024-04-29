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Украинский дрон атаковал машину в Новой Каховке

Украинский дрон атаковал машину в Новой Каховке - РИА Новости, 29.04.2024

Украинский дрон атаковал машину в Новой Каховке

Украинский дрон атаковал гражданскую машину с вещами в Новой Каховке в Херсонской области, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T13:49

2024-04-29T13:49

2024-04-29T13:49

херсонская область

новая каховка

владимир сальдо

специальная военная операция на украине

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Украинский дрон атаковал гражданскую машину с вещами в Новой Каховке в Херсонской области, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. "В Новой Каховке дрон террористов ударил по машине, в которой местный житель торговал вещами. Автомобиль и товары уничтожены, погибших и пострадавших нет", - написал Сальдо. Кроме того, по его словам, в селе Юбилейное Алешкинского округа обстрелом ВСУ повреждено три жилых дома. Пострадавших нет. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240316/bespilotnik-1933504383.html

херсонская область

новая каховка

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херсонская область , новая каховка, владимир сальдо, происшествия