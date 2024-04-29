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Украинский дрон атаковал машину в Новой Каховке - РИА Новости, 29.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:49 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/saldo-1943026877.html
Украинский дрон атаковал машину в Новой Каховке
Украинский дрон атаковал машину в Новой Каховке - РИА Новости, 29.04.2024
Украинский дрон атаковал машину в Новой Каховке
Украинский дрон атаковал гражданскую машину с вещами в Новой Каховке в Херсонской области, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T13:49
2024-04-29T13:49
херсонская область
новая каховка
владимир сальдо
специальная военная операция на украине
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Украинский дрон атаковал гражданскую машину с вещами в Новой Каховке в Херсонской области, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. "В Новой Каховке дрон террористов ударил по машине, в которой местный житель торговал вещами. Автомобиль и товары уничтожены, погибших и пострадавших нет", - написал Сальдо. Кроме того, по его словам, в селе Юбилейное Алешкинского округа обстрелом ВСУ повреждено три жилых дома. Пострадавших нет. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240316/bespilotnik-1933504383.html
херсонская область
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херсонская область , новая каховка, владимир сальдо, происшествия
Херсонская область , Новая Каховка, Владимир Сальдо, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Украинский дрон атаковал машину в Новой Каховке

Сальдо: дрон ВСУ атаковал гражданскую машину с вещами в Новой Каховке

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия удара дрона ВСУ по гражданскому автомобилю в Новой Каховке в Херсонской области
Последствия удара дрона ВСУ по гражданскому автомобилю в Новой Каховке в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия удара дрона ВСУ по гражданскому автомобилю в Новой Каховке в Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Украинский дрон атаковал гражданскую машину с вещами в Новой Каховке в Херсонской области, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"В Новой Каховке дрон террористов ударил по машине, в которой местный житель торговал вещами. Автомобиль и товары уничтожены, погибших и пострадавших нет", - написал Сальдо.
Кроме того, по его словам, в селе Юбилейное Алешкинского округа обстрелом ВСУ повреждено три жилых дома. Пострадавших нет.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьНовая КаховкаВладимир СальдоПроисшествия
 
 
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