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Авиация сорвала ротацию ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг" - РИА Новости, 29.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:02 29.04.2024 (обновлено: 05:43 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/rotatsiya-1942982510.html
Авиация сорвала ротацию ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг"
Авиация сорвала ротацию ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг" - РИА Новости, 29.04.2024
Авиация сорвала ротацию ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг"
Российские штурмовики Су-25 сорвали ротацию ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг", сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T05:02
2024-04-29T05:43
россия
вооруженные силы украины
су-25
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 сорвали ротацию ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг", сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг". Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам", - говорится в сообщении. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены, была уничтожена специальная техника и живая сила противника.
https://ria.ru/20240429/podpolschik-1942974344.html
https://ria.ru/20240406/rotatsiya-1938170867.html
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россия, вооруженные силы украины, су-25
Россия, Вооруженные силы Украины, Су-25, Специальная военная операция на Украине
Авиация сорвала ротацию ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг"

Минобороны: Су-25 сорвали ротацию ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг"

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкШтурмовики Су-25
Штурмовики Су-25 - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Штурмовики Су-25 . Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 сорвали ротацию ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг", сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг". Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам", - говорится в сообщении.
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После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром.
По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены, была уничтожена специальная техника и живая сила противника.
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