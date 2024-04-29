https://ria.ru/20240429/rotatsiya-1942982510.html

Авиация сорвала ротацию ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг"

Авиация сорвала ротацию ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг" - РИА Новости, 29.04.2024

Авиация сорвала ротацию ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг"

Российские штурмовики Су-25 сорвали ротацию ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг", сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T05:02

2024-04-29T05:02

2024-04-29T05:43

россия

вооруженные силы украины

су-25

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914557136_0:0:3250:1828_1920x0_80_0_0_65b06bbb37aadd388719f7b28e20bdc5.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 сорвали ротацию ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг", сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг". Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам", - говорится в сообщении. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены, была уничтожена специальная техника и живая сила противника.

https://ria.ru/20240429/podpolschik-1942974344.html

https://ria.ru/20240406/rotatsiya-1938170867.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, су-25