https://ria.ru/20240429/rossiya-1943018278.html

Решение России поставило США в безвыходное положение, пишут СМИ

Решение России поставило США в безвыходное положение, пишут СМИ - РИА Новости, 29.04.2024

Решение России поставило США в безвыходное положение, пишут СМИ

Россия ответила Западу на заморозку активов, пишет китайское издание Sohu."Россия наконец сделала ход — теперь США попадут в безвыходное положение и останутся... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T12:48

2024-04-29T12:48

2024-04-29T16:27

россия

сша

китай

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941489403_0:50:3550:2046_1920x0_80_0_0_cb82e3a3a9e0883d02b358fa8ab3c5e8.jpg

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Россия ответила Западу на заморозку активов, пишет китайское издание Sohu."Россия наконец сделала ход — теперь США попадут в безвыходное положение и останутся без пути к отступлению. <...> Увидев, что американский банк JPMorgan Chase собирается сбежать из России, российский суд распорядился заморозить все его активы в стране, включая движимое и недвижимое имущество, а также акции российской "дочки" этого конгломерата", — говорится в публикации. В статье отмечается, что это стало ответом на политику США по замораживанию российских активов."Вашингтон просчитался: Москва не Токио, с ней надо обходиться по-хорошему, а не по-плохому", — пишет Sohu.В конце апреля апреля арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял обеспечительные меры по иску ВТБ к структурам крупнейшего инвестиционного банка мира JPMorgan Chase на 439,5 миллиона долларов. После начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. В МИД назвали это воровством.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240429/sholts-1943013961.html

https://ria.ru/20240421/aktivy-1941323275.html

россия

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, китай, в мире