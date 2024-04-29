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Решение России поставило США в безвыходное положение, пишут СМИ - РИА Новости, 29.04.2024
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12:48 29.04.2024 (обновлено: 16:27 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/rossiya-1943018278.html
Решение России поставило США в безвыходное положение, пишут СМИ
Решение России поставило США в безвыходное положение, пишут СМИ - РИА Новости, 29.04.2024
Решение России поставило США в безвыходное положение, пишут СМИ
Россия ответила Западу на заморозку активов, пишет китайское издание Sohu."Россия наконец сделала ход — теперь США попадут в безвыходное положение и останутся... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T12:48
2024-04-29T16:27
россия
сша
китай
в мире
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Россия ответила Западу на заморозку активов, пишет китайское издание Sohu."Россия наконец сделала ход — теперь США попадут в безвыходное положение и останутся без пути к отступлению. &lt;...&gt; Увидев, что американский банк JPMorgan Chase собирается сбежать из России, российский суд распорядился заморозить все его активы в стране, включая движимое и недвижимое имущество, а также акции российской "дочки" этого конгломерата", — говорится в публикации. В статье отмечается, что это стало ответом на политику США по замораживанию российских активов."Вашингтон просчитался: Москва не Токио, с ней надо обходиться по-хорошему, а не по-плохому", — пишет Sohu.В конце апреля апреля арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял обеспечительные меры по иску ВТБ к структурам крупнейшего инвестиционного банка мира JPMorgan Chase на 439,5 миллиона долларов. После начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. В МИД назвали это воровством.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240429/sholts-1943013961.html
https://ria.ru/20240421/aktivy-1941323275.html
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россия, сша, китай, в мире
Россия, США, Китай, В мире
Решение России поставило США в безвыходное положение, пишут СМИ

Sohu: Россия ответила США на попытки конфисковать ее активы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСпасская башня Московского Кремля и Покровский собор
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Россия ответила Западу на заморозку активов, пишет китайское издание Sohu.

"Россия наконец сделала ход — теперь США попадут в безвыходное положение и останутся без пути к отступлению. <...> Увидев, что американский банк JPMorgan Chase собирается сбежать из России, российский суд распорядился заморозить все его активы в стране, включая движимое и недвижимое имущество, а также акции российской "дочки" этого конгломерата", — говорится в публикации.
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11:59
В статье отмечается, что это стало ответом на политику США по замораживанию российских активов.

"Вашингтон просчитался: Москва не Токио, с ней надо обходиться по-хорошему, а не по-плохому", — пишет Sohu.

В конце апреля апреля арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял обеспечительные меры по иску ВТБ к структурам крупнейшего инвестиционного банка мира JPMorgan Chase на 439,5 миллиона долларов.

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. В МИД назвали это воровством.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Флажок на машине посла США в России - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
Эксперт прокомментировал решение США конфисковать российские активы
21 апреля, 11:16
 
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