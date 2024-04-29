Решение России поставило США в безвыходное положение, пишут СМИ
Sohu: Россия ответила США на попытки конфисковать ее активы
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСпасская башня Московского Кремля и Покровский собор
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Россия ответила Западу на заморозку активов, пишет китайское издание Sohu.
"Россия наконец сделала ход — теперь США попадут в безвыходное положение и останутся без пути к отступлению. <...> Увидев, что американский банк JPMorgan Chase собирается сбежать из России, российский суд распорядился заморозить все его активы в стране, включая движимое и недвижимое имущество, а также акции российской "дочки" этого конгломерата", — говорится в публикации.
"Россия наконец сделала ход — теперь США попадут в безвыходное положение и останутся без пути к отступлению. <...> Увидев, что американский банк JPMorgan Chase собирается сбежать из России, российский суд распорядился заморозить все его активы в стране, включая движимое и недвижимое имущество, а также акции российской "дочки" этого конгломерата", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что это стало ответом на политику США по замораживанию российских активов.
"Вашингтон просчитался: Москва не Токио, с ней надо обходиться по-хорошему, а не по-плохому", — пишет Sohu.
В конце апреля апреля арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял обеспечительные меры по иску ВТБ к структурам крупнейшего инвестиционного банка мира JPMorgan Chase на 439,5 миллиона долларов.
После начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. В МИД назвали это воровством.
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"Вашингтон просчитался: Москва не Токио, с ней надо обходиться по-хорошему, а не по-плохому", — пишет Sohu.
В конце апреля апреля арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял обеспечительные меры по иску ВТБ к структурам крупнейшего инвестиционного банка мира JPMorgan Chase на 439,5 миллиона долларов.
После начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. В МИД назвали это воровством.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>