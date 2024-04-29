Рейтинг@Mail.ru
Катастрофические. Немецкий генерал неожиданно высказался о России - РИА Новости, 29.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:22 29.04.2024 (обновлено: 16:10 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/rossiya-1943010148.html
Катастрофические. Немецкий генерал неожиданно высказался о России
Катастрофические. Немецкий генерал неожиданно высказался о России - РИА Новости, 29.04.2024
Катастрофические. Немецкий генерал неожиданно высказался о России
Было бы фатальной ошибкой полагать, что перспективы Украины тем сильнее будут улучшаться, чем дольше идет война. Напротив: катастрофические последствия такого... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T11:22
2024-04-29T16:10
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941498124_0:192:3121:1948_1920x0_80_0_0_f06a98ca430138d4f76c9e6ba8177e1b.jpg
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Страны Запада недооценили Россию и зря сорвали мирные переговоры, заявил экс-командующий войсками НАТО, немецкий генерал Харальд Куят в интервью Overton Magazin. "Было бы фатальной ошибкой полагать, что перспективы Украины тем сильнее будут улучшаться, чем дольше идет война. Напротив: катастрофические последствия такого подхода можно предотвратить только, если удастся не допустить военного поражения за счет скорейшего прекращения боевых действий и проведения мирных переговоров между двумя воюющими государствами", — сказал он. Генерал отметил, что неправильная оценка военной мощи России оказалась особенно серьезной. По его мнению, военная ситуация для Украины критическая и с каждым днем становится все сложнее. Он призвал политиков на Западе не закрывать глаза на то, что народ Украины хочет мира. Ранее телеканал CNN сообщил, что оценка положения ВСУ сейчас мрачнее, чем когда-либо с начала конфликта, украинские войска отступают с ключевых территорий под авиаударами, пытаясь удержать важные населенные пункты. Одним из ключевых мест украинские военные считают село Очеретино, расположенное к северо-западу от Авдеевки, при этом успехи российских войск на этом участке — лишь последние в череде, когда в конце марта они прорвали оборонительные позиции Украины в районе сел Тоненькое и Орловка, говорилось в сюжете.
https://ria.ru/20240429/tanki-1942994415.html
https://ria.ru/20240429/ukraina-1943002641.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941498124_392:0:3121:2047_1920x0_80_0_0_88f45fbaad665616a35444a8f157dd95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины
Катастрофические. Немецкий генерал неожиданно высказался о России

Генерал Куят заявил, что страны Запада недооценили Россию

© РИА Новости / Станислав КрасильниковРеактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС России
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 Ураган ВС России - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Страны Запада недооценили Россию и зря сорвали мирные переговоры, заявил экс-командующий войсками НАТО, немецкий генерал Харальд Куят в интервью Overton Magazin.

"Было бы фатальной ошибкой полагать, что перспективы Украины тем сильнее будут улучшаться, чем дольше идет война. Напротив: катастрофические последствия такого подхода можно предотвратить только, если удастся не допустить военного поражения за счет скорейшего прекращения боевых действий и проведения мирных переговоров между двумя воюющими государствами", — сказал он.
Танк Т-80 ВС РФ на огневой позиции - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
Командир ВС России рассказал, что танкисты устраивают ВСУ на передовой
08:55
Генерал отметил, что неправильная оценка военной мощи России оказалась особенно серьезной. По его мнению, военная ситуация для Украины критическая и с каждым днем становится все сложнее.

Он призвал политиков на Западе не закрывать глаза на то, что народ Украины хочет мира.

Ранее телеканал CNN сообщил, что оценка положения ВСУ сейчас мрачнее, чем когда-либо с начала конфликта, украинские войска отступают с ключевых территорий под авиаударами, пытаясь удержать важные населенные пункты. Одним из ключевых мест украинские военные считают село Очеретино, расположенное к северо-западу от Авдеевки, при этом успехи российских войск на этом участке — лишь последние в череде, когда в конце марта они прорвали оборонительные позиции Украины в районе сел Тоненькое и Орловка, говорилось в сюжете.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
Солдаты ВСУ сделали шокирующее заявление о России
10:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала