https://ria.ru/20240429/rossiya-1943010148.html

Катастрофические. Немецкий генерал неожиданно высказался о России

Катастрофические. Немецкий генерал неожиданно высказался о России - РИА Новости, 29.04.2024

Катастрофические. Немецкий генерал неожиданно высказался о России

Было бы фатальной ошибкой полагать, что перспективы Украины тем сильнее будут улучшаться, чем дольше идет война. Напротив: катастрофические последствия такого... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T11:22

2024-04-29T11:22

2024-04-29T16:10

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Страны Запада недооценили Россию и зря сорвали мирные переговоры, заявил экс-командующий войсками НАТО, немецкий генерал Харальд Куят в интервью Overton Magazin. "Было бы фатальной ошибкой полагать, что перспективы Украины тем сильнее будут улучшаться, чем дольше идет война. Напротив: катастрофические последствия такого подхода можно предотвратить только, если удастся не допустить военного поражения за счет скорейшего прекращения боевых действий и проведения мирных переговоров между двумя воюющими государствами", — сказал он. Генерал отметил, что неправильная оценка военной мощи России оказалась особенно серьезной. По его мнению, военная ситуация для Украины критическая и с каждым днем становится все сложнее. Он призвал политиков на Западе не закрывать глаза на то, что народ Украины хочет мира. Ранее телеканал CNN сообщил, что оценка положения ВСУ сейчас мрачнее, чем когда-либо с начала конфликта, украинские войска отступают с ключевых территорий под авиаударами, пытаясь удержать важные населенные пункты. Одним из ключевых мест украинские военные считают село Очеретино, расположенное к северо-западу от Авдеевки, при этом успехи российских войск на этом участке — лишь последние в череде, когда в конце марта они прорвали оборонительные позиции Украины в районе сел Тоненькое и Орловка, говорилось в сюжете.

https://ria.ru/20240429/tanki-1942994415.html

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в мире, россия, украина, нато, вооруженные силы украины