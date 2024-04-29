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Uzbekistan Airways запускает еженедельный рейс в Нижний Новгород
Uzbekistan Airways запускает еженедельный рейс в Нижний Новгород - РИА Новости, 29.04.2024
Uzbekistan Airways запускает еженедельный рейс в Нижний Новгород
Uzbekistan Airways, крупнейшая авиакомпания в Узбекистане, с 9 мая запускает еженедельный рейс из Самарканда в Нижний Новгород, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T12:50
2024-04-29T12:50
2024-04-29T12:50
самарканд
нижний новгород
ташкент
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ТАШКЕНТ, 29 апр – РИА Новости. Uzbekistan Airways, крупнейшая авиакомпания в Узбекистане, с 9 мая запускает еженедельный рейс из Самарканда в Нижний Новгород, сообщает пресс-служба авиаперевозчика в Telegram-канале. "С 9 мая Нижний Новгород станет ближе и для жителей Самарканда. Рейсы по маршруту Самарканд – Нижний Новгород – Самарканд будут выполняться по четвергам", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале авиаперевозчика. По данным пресс-службы, стоимость билета на рейс составит от 1,81 миллиона сумов (142 доллара). Самолеты Uzbekistan Airways с 28 марта 2023 года уже летают в Нижний Новгород из Ташкента дважды в неделю – по вторникам и субботам. Ранее компания сообщала, что с 9 мая также запускает еженедельный рейс из Ташкента в Махачкалу.
https://ria.ru/20240424/ator-1942125650.html
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самарканд, нижний новгород, ташкент, узбекистан
Самарканд, Нижний Новгород, Ташкент, Узбекистан
Uzbekistan Airways запускает еженедельный рейс в Нижний Новгород
Uzbekistan Airways с 9 мая запускает рейс из Самарканда в Нижний Новгород