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Минобрнауки проверяет работу Российско-таджикского университета в Душанбе - РИА Новости, 29.04.2024
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21:21 29.04.2024 (обновлено: 21:23 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/rabota-1943079763.html
Минобрнауки проверяет работу Российско-таджикского университета в Душанбе
Минобрнауки проверяет работу Российско-таджикского университета в Душанбе - РИА Новости, 29.04.2024
Минобрнауки проверяет работу Российско-таджикского университета в Душанбе
Минобрнауки России проводит плановую комплексную проверку отдельных направлений работы Российско-таджикского (Славянского) университета (РТСУ) в Душанбе за... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T21:21
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МОСКВА, 29 апреля - РИА Новости. Минобрнауки России проводит плановую комплексную проверку отдельных направлений работы Российско-таджикского (Славянского) университета (РТСУ) в Душанбе за период с 1 января 2022 года по 25 мая 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. "В настоящее время Минобрнауки России проводится плановая комплексная смешанная проверка отдельных направлений деятельности Российско-таджикского (Славянского) университета за период с 1 января 2022 г. по 25 мая 2024 г.", - говорится в сообщении. Министерство планирует проверить правомерность и эффективность использования университетом средств, предоставленных из российского бюджета, в том числе направленных на финансовое обеспечение программы развития, распоряжения имуществом, переданным Российской Федерацией или приобретенным университетом за счет средств российского бюджета, осуществления закупок товаров, работ, услуг, соблюдения трудового законодательства Российской Федерации и других нормативных правовых актов.
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россия, душанбе, московская биржа, в мире
Россия, Душанбе, Московская биржа, В мире
Минобрнауки проверяет работу Российско-таджикского университета в Душанбе

Минобрнауки РФ проверит работу Славянского университета в Душанбе

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВход в здание министерства образования и науки России
Вход в здание министерства образования и науки России - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 29 апреля - РИА Новости. Минобрнауки России проводит плановую комплексную проверку отдельных направлений работы Российско-таджикского (Славянского) университета (РТСУ) в Душанбе за период с 1 января 2022 года по 25 мая 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"В настоящее время Минобрнауки России проводится плановая комплексная смешанная проверка отдельных направлений деятельности Российско-таджикского (Славянского) университета за период с 1 января 2022 г. по 25 мая 2024 г.", - говорится в сообщении.
Министерство планирует проверить правомерность и эффективность использования университетом средств, предоставленных из российского бюджета, в том числе направленных на финансовое обеспечение программы развития, распоряжения имуществом, переданным Российской Федерацией или приобретенным университетом за счет средств российского бюджета, осуществления закупок товаров, работ, услуг, соблюдения трудового законодательства Российской Федерации и других нормативных правовых актов.
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