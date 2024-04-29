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В США сделали неожиданное признание о Путине - РИА Новости, 29.04.2024
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12:01 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/putin-1943014269.html
В США сделали неожиданное признание о Путине
В США сделали неожиданное признание о Путине - РИА Новости, 29.04.2024
В США сделали неожиданное признание о Путине
Президент России Владимир Путин обладает гораздо большим влиянием на Ближнем Востоке, нежели США, заявил в соцсети Х бывший советник Пентагона, полковник в... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T12:01
2024-04-29T12:01
в мире
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обладает гораздо большим влиянием на Ближнем Востоке, нежели США, заявил в соцсети Х бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор."Стратегически в руках Путина все козыри на Ближнем Востоке. Он пользуется большим уважением в регионе и проявляет сдержанность", — объяснил он.В то же время, имидж США в регионе серьезно пострадал, подчеркнул Макгрегор."Мы выглядим смешно, в то время как Россия – могущественно", — заключил эксперт.Во вторник 16 апреля президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси обсудили ситуацию на Ближнем Востоке после удара Израиля и ответных мерах со стороны Тегерана. Главы государств констатировали, что первопричина нынешних событий в этом регионе — нерешенность палестино-израильского конфликта. Путин, в свою очередь, выразил надежду, что обе стороны проявят сдержанность и не допустят нового витка конфронтации, который грозит катастрофическими последствиями для всего Ближнего Востока.
https://ria.ru/20240417/peskov-1940558105.html
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в мире, цены на нефть, ближний восток, сша, россия, владимир путин, министерство обороны сша
В мире, Цены на нефть, Ближний Восток, США, Россия, Владимир Путин, Министерство обороны США
В США сделали неожиданное признание о Путине

Макгрегор: Путин имеет огромное влияние на Ближнем Востоке

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обладает гораздо большим влиянием на Ближнем Востоке, нежели США, заявил в соцсети Х бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
"Стратегически в руках Путина все козыри на Ближнем Востоке. Он пользуется большим уважением в регионе и проявляет сдержанность", — объяснил он.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Россия призвала к скорейшей деэскалации на Ближнем Востоке
17 апреля, 12:55
В то же время, имидж США в регионе серьезно пострадал, подчеркнул Макгрегор.
"Мы выглядим смешно, в то время как Россия – могущественно", — заключил эксперт.
Во вторник 16 апреля президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси обсудили ситуацию на Ближнем Востоке после удара Израиля и ответных мерах со стороны Тегерана. Главы государств констатировали, что первопричина нынешних событий в этом регионе — нерешенность палестино-израильского конфликта. Путин, в свою очередь, выразил надежду, что обе стороны проявят сдержанность и не допустят нового витка конфронтации, который грозит катастрофическими последствиями для всего Ближнего Востока.
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
США перебрасывают на Ближний Восток дополнительные силы
12 апреля, 21:16
 
В миреЦены на нефтьБлижний ВостокСШАРоссияВладимир ПутинМинистерство обороны США
 
 
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