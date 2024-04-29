https://ria.ru/20240429/puteshestviya-1942840252.html

Эксперты назвали самые популярные места для путешествий в июне

Эксперты назвали самые популярные места для путешествий в июне - РИА Новости, 29.04.2024

Эксперты назвали самые популярные места для путешествий в июне

Определены самые востребованные направления для самостоятельных поездок в июне, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T05:42

2024-04-29T05:42

2024-04-29T05:42

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для самостоятельных поездок в июне, сообщает OneTwoTrip.Специалисты сервиса для планирования путешествий проанализировали отельные бронирования на июнь и рассказали, где пользователи будут отдыхать в начале лета.В России самым популярным городом стал Санкт-Петербург: доля Северной столицы — 23 процента. На втором месте — Сочи с 14 процентами, на третьем — Москва, которую посетят 12 процентов туристов.Далее в списке – Калининград, Казань, Анапа, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Зеленоградск и Мурманск.В этом году в июне на 27 процентов больше россиян отправятся за границу: доля зарубежных заказов — 33 процента. Список наиболее популярных зарубежных городов возглавляет Стамбул. Также в тройку вошли итальянские Рим и Римини.

https://ria.ru/20240429/retsepty-1941608982.html

россия

санкт-петербург

сочи

москва

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2024

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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