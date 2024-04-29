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Эксперты назвали самые популярные места для путешествий в июне - РИА Новости, 29.04.2024
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Туризм
 
05:42 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/puteshestviya-1942840252.html
Эксперты назвали самые популярные места для путешествий в июне
Эксперты назвали самые популярные места для путешествий в июне - РИА Новости, 29.04.2024
Эксперты назвали самые популярные места для путешествий в июне
Определены самые востребованные направления для самостоятельных поездок в июне, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T05:42
2024-04-29T05:42
туризм
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новости - туризм
россия
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сочи
отдых в россии
москва
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для самостоятельных поездок в июне, сообщает OneTwoTrip.Специалисты сервиса для планирования путешествий проанализировали отельные бронирования на июнь и рассказали, где пользователи будут отдыхать в начале лета.В России самым популярным городом стал Санкт-Петербург: доля Северной столицы — 23 процента. На втором месте — Сочи с 14 процентами, на третьем — Москва, которую посетят 12 процентов туристов.Далее в списке – Калининград, Казань, Анапа, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Зеленоградск и Мурманск.В этом году в июне на 27 процентов больше россиян отправятся за границу: доля зарубежных заказов — 33 процента. Список наиболее популярных зарубежных городов возглавляет Стамбул. Также в тройку вошли итальянские Рим и Римини.
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туризм, новости - туризм, россия, санкт-петербург, сочи, отдых в россии, москва, куда поехать, куда можно лететь
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, Санкт-Петербург, Сочи, отдых в России, Москва, куда поехать, куда можно лететь
Эксперты назвали самые популярные места для путешествий в июне

Эксперты: Петербург — самый популярный город у самостоятельных туристов в июне

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкНабережная канала Грибоедова в Санкт-Петербурге
Набережная канала Грибоедова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для самостоятельных поездок в июне, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты сервиса для планирования путешествий проанализировали отельные бронирования на июнь и рассказали, где пользователи будут отдыхать в начале лета.
В России самым популярным городом стал Санкт-Петербург: доля Северной столицы — 23 процента. На втором месте — Сочи с 14 процентами, на третьем — Москва, которую посетят 12 процентов туристов.
Далее в списке – Калининград, Казань, Анапа, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Зеленоградск и Мурманск.
В этом году в июне на 27 процентов больше россиян отправятся за границу: доля зарубежных заказов — 33 процента. Список наиболее популярных зарубежных городов возглавляет Стамбул. Также в тройку вошли итальянские Рим и Римини.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмРоссияСанкт-ПетербургСочиотдых в РоссииМосквакуда поехатькуда можно лететь
 
 
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