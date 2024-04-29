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Россияне стали есть меньше куриного мяса
Россияне стали есть меньше куриного мяса - РИА Новости, 29.04.2024
Россияне стали есть меньше куриного мяса
Россияне в апреле этого года стали есть больше индейки и свинины, при этом курица и говядина теряют свою популярность, рассказали РИА Новости аналитики... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T10:10
2024-04-29T10:10
2024-04-29T12:10
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Россияне в апреле этого года стали есть больше индейки и свинины, при этом курица и говядина теряют свою популярность, рассказали РИА Новости аналитики "Контур.Маркета". Так, за период с 15 по 21 апреля 2024 года динамика потребления говядины сократилась на 34% год к году, курицы - на 23%, а индейки и свинины, напротив, выросла - на 12% и 3% соответственно. При этом цены выросли на все виды мяса. Больше всего подорожала курица (до 236 рублей за килограмм), на втором месте говядина (522 рубля). Третье место у индейки (529 рублей). Меньше всего изменились цены на свинину (324 рубля). "Россияне предпочитают покупать именно те виды мяса, которые подорожали меньше остальных. Выгоднее всего закупать свинину и индейку, а говядина и курица обойдутся сильно дороже", - резюмировала аналитик "Контур.Маркета" Дарья Жигалина.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, общество, продукты, мясо, еда
Экономика, Россия, Общество, Продукты, Мясо, Еда
Россияне стали есть меньше куриного мяса
"Контур.Маркет": в РФ стали покупать меньше курицы и больше индейки и свинины
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Россияне в апреле этого года стали есть больше индейки и свинины, при этом курица и говядина теряют свою популярность, рассказали РИА Новости аналитики "Контур.Маркета".
Так, за период с 15 по 21 апреля 2024 года динамика потребления говядины сократилась на 34% год к году, курицы - на 23%, а индейки и свинины, напротив, выросла - на 12% и 3% соответственно.
При этом цены выросли на все виды мяса. Больше всего подорожала курица (до 236 рублей за килограмм), на втором месте говядина (522 рубля). Третье место у индейки (529 рублей). Меньше всего изменились цены на свинину (324 рубля).
"Россияне предпочитают покупать именно те виды мяса, которые подорожали меньше остальных. Выгоднее всего закупать свинину и индейку, а говядина и курица обойдутся сильно дороже", - резюмировала аналитик "Контур.Маркета" Дарья Жигалина.