https://ria.ru/20240429/ptitsa-1943001326.html

Россияне стали есть меньше куриного мяса

Россияне стали есть меньше куриного мяса - РИА Новости, 29.04.2024

Россияне стали есть меньше куриного мяса

Россияне в апреле этого года стали есть больше индейки и свинины, при этом курица и говядина теряют свою популярность, рассказали РИА Новости аналитики... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T10:10

2024-04-29T10:10

2024-04-29T12:10

экономика

россия

общество

продукты

мясо

еда

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Россияне в апреле этого года стали есть больше индейки и свинины, при этом курица и говядина теряют свою популярность, рассказали РИА Новости аналитики "Контур.Маркета". Так, за период с 15 по 21 апреля 2024 года динамика потребления говядины сократилась на 34% год к году, курицы - на 23%, а индейки и свинины, напротив, выросла - на 12% и 3% соответственно. При этом цены выросли на все виды мяса. Больше всего подорожала курица (до 236 рублей за килограмм), на втором месте говядина (522 рубля). Третье место у индейки (529 рублей). Меньше всего изменились цены на свинину (324 рубля). "Россияне предпочитают покупать именно те виды мяса, которые подорожали меньше остальных. Выгоднее всего закупать свинину и индейку, а говядина и курица обойдутся сильно дороже", - резюмировала аналитик "Контур.Маркета" Дарья Жигалина.

https://ria.ru/20240119/tseny-1922231025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, общество, продукты, мясо, еда