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Россияне стали есть меньше куриного мяса - РИА Новости, 29.04.2024
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10:10 29.04.2024 (обновлено: 12:10 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/ptitsa-1943001326.html
Россияне стали есть меньше куриного мяса
Россияне стали есть меньше куриного мяса - РИА Новости, 29.04.2024
Россияне стали есть меньше куриного мяса
Россияне в апреле этого года стали есть больше индейки и свинины, при этом курица и говядина теряют свою популярность, рассказали РИА Новости аналитики... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T10:10
2024-04-29T12:10
экономика
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Россияне в апреле этого года стали есть больше индейки и свинины, при этом курица и говядина теряют свою популярность, рассказали РИА Новости аналитики "Контур.Маркета". Так, за период с 15 по 21 апреля 2024 года динамика потребления говядины сократилась на 34% год к году, курицы - на 23%, а индейки и свинины, напротив, выросла - на 12% и 3% соответственно. При этом цены выросли на все виды мяса. Больше всего подорожала курица (до 236 рублей за килограмм), на втором месте говядина (522 рубля). Третье место у индейки (529 рублей). Меньше всего изменились цены на свинину (324 рубля). "Россияне предпочитают покупать именно те виды мяса, которые подорожали меньше остальных. Выгоднее всего закупать свинину и индейку, а говядина и курица обойдутся сильно дороже", - резюмировала аналитик "Контур.Маркета" Дарья Жигалина.
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экономика, россия, общество, продукты, мясо, еда
Экономика, Россия, Общество, Продукты, Мясо, Еда
Россияне стали есть меньше куриного мяса

"Контур.Маркет": в РФ стали покупать меньше курицы и больше индейки и свинины

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМясо птицы
Мясо птицы - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Россияне в апреле этого года стали есть больше индейки и свинины, при этом курица и говядина теряют свою популярность, рассказали РИА Новости аналитики "Контур.Маркета".
Так, за период с 15 по 21 апреля 2024 года динамика потребления говядины сократилась на 34% год к году, курицы - на 23%, а индейки и свинины, напротив, выросла - на 12% и 3% соответственно.
При этом цены выросли на все виды мяса. Больше всего подорожала курица (до 236 рублей за килограмм), на втором месте говядина (522 рубля). Третье место у индейки (529 рублей). Меньше всего изменились цены на свинину (324 рубля).
"Россияне предпочитают покупать именно те виды мяса, которые подорожали меньше остальных. Выгоднее всего закупать свинину и индейку, а говядина и курица обойдутся сильно дороже", - резюмировала аналитик "Контур.Маркета" Дарья Жигалина.
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