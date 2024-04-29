https://ria.ru/20240429/protesty-1943050879.html

Правозащитники отреагировали на репрессии из-за протестов в США

Правозащитники отреагировали на репрессии из-за протестов в США - РИА Новости, 29.04.2024

Правозащитники отреагировали на репрессии из-за протестов в США

Жесткие репрессии в США против проходящих в стране пропалестинских стунденческих протестов вызывают шок, сообщили в правозащитной организации Human Rights Watch РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T16:53

2024-04-29T16:53

2024-04-29T16:54

в мире

израиль

сша

палестина

human rights watch

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Жесткие репрессии в США против проходящих в стране пропалестинских стунденческих протестов вызывают шок, сообщили в правозащитной организации Human Rights Watch (HRW). "Реакция руководства некоторых университетов на пропалестинские протесты в студенческих городках шокирует. Это люди должны поддерживать обучение и дискуссии, поощряя новое поколение защищать свои убеждения в атмосфере уважения основных свобод. Вместо этого они ответили жесткими репрессиями в отношении студентов", - указано в опубликованном заявлении HRW. Правозащитники добавили, что мирный протест является одним из прав человека, как и свободы слова и самовыражения. "Так почему же среди тех, кто отвечает за высшее образование в США, так много незнакомых с ними?" - отметили в организации. В воскресенье, 28 апреля, газета Washington Post сообщила, что за последние 10 дней американская полиция задержала порядка 900 человек на демонстрациях в поддержку Палестины, которые прошли на территории ряда крупнейших национальных вузов. Кампусы престижных американских вузов стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа с многочисленными жертвами среди мирных жителей и помощью, которую оказывают США своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, число погибших приближается к 34,5 тысяче человек, пострадали свыше 77 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240428/bayden-1942944159.html

https://ria.ru/20240423/pushkov-1941656935.html

https://ria.ru/20240425/ssha-1942186060.html

израиль

сша

палестина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, сша, палестина, human rights watch, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году