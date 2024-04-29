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СМИ: на протестах в американских вузах задержали около 900 человек - РИА Новости, 29.04.2024
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01:44 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/protesty-1942977399.html
СМИ: на протестах в американских вузах задержали около 900 человек
СМИ: на протестах в американских вузах задержали около 900 человек - РИА Новости, 29.04.2024
СМИ: на протестах в американских вузах задержали около 900 человек
Американская полиция за прошедшие 10 дней задержала порядка 900 человек на демонстрациях в поддержку Палестины, которые прошли на территории ряда крупнейших... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T01:44
2024-04-29T01:44
в мире
сша
палестина
израиль
джон кирби
джо байден
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 29 апр – РИА Новости. Американская полиция за прошедшие 10 дней задержала порядка 900 человек на демонстрациях в поддержку Палестины, которые прошли на территории ряда крупнейших национальных вузов, свидетельствуют подсчеты газета Washington Post. Согласно ее данным, эти задержания стали наиболее масштабным ответом правоохранительных органов на проведенные учащимися протестные акции "за последние годы", что, по мнению издания, грозит "множеством потенциальных проблем". Кампусы престижных американских вузов в последние дни стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа с многочисленными жертвами среди мирных жителей и помощью, которую оказывают США своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю. Комментируя эти гражданские акции, представитель Белого дома Джон Кирби заявил в воскресенье, что президент Джо Байден "с пониманием относится" к продолжающимся в стране протестам, однако настаивает, чтобы они протекали в мирном ключе.
https://ria.ru/20240429/gruziya-1942974867.html
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сша
палестина
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в мире, сша, палестина, израиль, джон кирби, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Палестина, Израиль, Джон Кирби, Джо Байден, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: на протестах в американских вузах задержали около 900 человек

WP: полиция США задержала 900 человек на протестах в вузах в поддержку Палестины

© AP Photo / Mary AltafferСотрудники полиции в Нью-Йорке
Сотрудники полиции в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© AP Photo / Mary Altaffer
Сотрудники полиции в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 апр – РИА Новости. Американская полиция за прошедшие 10 дней задержала порядка 900 человек на демонстрациях в поддержку Палестины, которые прошли на территории ряда крупнейших национальных вузов, свидетельствуют подсчеты газета Washington Post.
Согласно ее данным, эти задержания стали наиболее масштабным ответом правоохранительных органов на проведенные учащимися протестные акции "за последние годы", что, по мнению издания, грозит "множеством потенциальных проблем".
Митинг против принятия закона об иноагентах в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
На протестах в Тбилиси задержали экс-министра
00:28
Кампусы престижных американских вузов в последние дни стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа с многочисленными жертвами среди мирных жителей и помощью, которую оказывают США своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю.
Комментируя эти гражданские акции, представитель Белого дома Джон Кирби заявил в воскресенье, что президент Джо Байден "с пониманием относится" к продолжающимся в стране протестам, однако настаивает, чтобы они протекали в мирном ключе.
Полицейский автомобиль у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
В Вашингтоне задержали более 50 участников протестов в офисах сенаторов
4 ноября 2023, 03:02
 
В миреСШАПалестинаИзраильДжон КирбиДжо БайденОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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