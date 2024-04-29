https://ria.ru/20240429/protesty-1942977399.html

СМИ: на протестах в американских вузах задержали около 900 человек

СМИ: на протестах в американских вузах задержали около 900 человек - РИА Новости, 29.04.2024

СМИ: на протестах в американских вузах задержали около 900 человек

Американская полиция за прошедшие 10 дней задержала порядка 900 человек на демонстрациях в поддержку Палестины, которые прошли на территории ряда крупнейших... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T01:44

2024-04-29T01:44

2024-04-29T01:44

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сша

палестина

израиль

джон кирби

джо байден

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 29 апр – РИА Новости. Американская полиция за прошедшие 10 дней задержала порядка 900 человек на демонстрациях в поддержку Палестины, которые прошли на территории ряда крупнейших национальных вузов, свидетельствуют подсчеты газета Washington Post. Согласно ее данным, эти задержания стали наиболее масштабным ответом правоохранительных органов на проведенные учащимися протестные акции "за последние годы", что, по мнению издания, грозит "множеством потенциальных проблем". Кампусы престижных американских вузов в последние дни стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа с многочисленными жертвами среди мирных жителей и помощью, которую оказывают США своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю. Комментируя эти гражданские акции, представитель Белого дома Джон Кирби заявил в воскресенье, что президент Джо Байден "с пониманием относится" к продолжающимся в стране протестам, однако настаивает, чтобы они протекали в мирном ключе.

https://ria.ru/20240429/gruziya-1942974867.html

https://ria.ru/20231104/protest-1907355848.html

сша

палестина

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, палестина, израиль, джон кирби, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году